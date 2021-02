¿Vas correr? Sigue estos consejos expertos para elegir correctamente tu ropa deportiva

Ir a la tienda y ver las vitrinas llenas de opciones con indumentaria deportiva puede resultar un poco agobiante. Qué talla elegir, qué tipo de soporte necesito y qué características debe tener la ropa para que se adecúe a mis necesidades, son algunas de las inquietudes más comunes que surgen a la hora de querer comprar vestuario y calzado deportivo.

Para saber en qué fijarnos a la hora de adquirir indumentaria para salir a correr, Freya Venegas, EKIN, especialista en producto y tecnologías de Nike Chile, nos compartió sus mejores consejos.

Ojo, la ropa inadecuada puede desmotivarte antes de tiempo. Aunque el algodón es muy agradable de usar en algunas prendas, sobre todo las básicas, no ocurre lo mismo cuando hablamos de hacer deporte. Tener la indumentaria incorrecta para realizar cualquier actividad física, puede molestarte tanto, que termines abandonando tu entrenamiento solo por no estar lo suficientemente cómoda.

“Tanto para hombres como mujeres, lo fundamental cuando uno va a comenzar a correr por primera vez, o en general, es tener claro que debo correr con la indumentaria adecuada. No puedo pensar que si tengo una polera de algodón, la típica básica con unos short de mezclilla me van a servir. Claro, me va a servir para caminar, pero no me va a servir de verdad para entrenar de buena forma”, explica Venegas.

“Hay que pensar que toda la indumentaria que uno usa te va a ayudar a tener un mejor desempeño, aunque estés partiendo. He escuchado mucha gente que dice 'cuando ya esté entrenando bien, ahí me voy a comprar', no, hay que hacerlo antes, porque sucede que muchas veces si no uso la indumentaria adecuada, si corro, por ejemplo, con una short que no corresponde, o una polera o unas calzas, tal vez al principio ya tenga una mala experiencia. Por ejemplo, si uso una polera de algodón que va a ser pesada, se me va a pegar, voy transpirar, me empieza a rozar, me va a molestar la piel, y van a haber cosas que me van a provocar incomodidades por no usar la ropa adecuada. Lo mismo con un short o una calza, no es lo mismo hacerlo con una específica de running”, agrega.

Para la experta, lo más importante es buscar una vestimenta que sea liviana y respirable, y que idealmente tenga la menor cantidad de costuras para evitar el roce, al margen de la marca que se está eligiendo.

Vital para evitar problemas de salud: uso de sostén deportivo. Puede sonar obvio, pero lo cierto es que muchas mujeres desconocen la real importancia de utilizar un peto que se adapte no solo al tamaño del busto, sino que también al tipo de ejercicio e impacto que se realizará. El no hacerlo, puede traer consecuencias para la salud de las mamas.

“El sostén es tremendamente importante porque muchas enfermedades se provocan simplemente, por no tener buena protección, por no tener el soporte exacto. Hablamos de desplazamiento mamario, cáncer, y un montón de otras cosas, como lesiones o tensiones producto de lo mismo”, explica la especialista.

Debes saber que hay petos que tienen características de mayor soporte, dependiendo de la actividad que uno haga; soporte medio, alto o bajo. Hablamos de bajo cuando hacemos una actividad leve, es decir, que provoca menos pulsaciones cardíacas por minuto, y de alto, al revés.

La elección de un sostén deportivo también va a depender del tamaño del busto. Muchas mujeres creen que a mayor tamaño, más apretado debe ser, y no es así. Debemos encontrar un peto que entregue firmeza, pero que permita la movilidad y libertad, dependiendo de la actividad que se va a realizar.

Calcetines, tus mejores amigos o tus peores enemigos. Poco se habla de la importancia de los calcetines a la hora de correr, pero la verdad es que son una pieza clave. Un par que no fue fabricado para realizar ejercicio, puede provocar exceso de sudoración, incomodidad, e incluso, dolorosas heridas en pies y tobillos, transformándose en una verdadera pesadilla para los atletas.

“La gente cree que correr con un calcetín de uso habitual es cómodo, y no. Por ejemplo, un calcetín de algodón te hace traspirar un montón, lo hace ser más pesado y cuando uno traspira mucho se resbalan o se arrugan dentro de la zapatilla. Hay algunos que tienen mucho porcentaje de algodón y un poquito de fibra, y al final terminan todos arrugados y te raspan, te rozan”.

Es ideal que cuando vayas a comprar un calcetín específico para correr, sea con tecnología dry fit al igual que la ropa, es decir, que mantenga seco el pie y que sean ligeros, además de que se adapten al pie como un guante. “Hay calcetines que son específicos de running, que tienen mayor soporte en la parte media, en el largo, en la parte del metatarso son más acolchonados, y tienen más soporte en la parte delantera del pie, en los dedos. Además, su tejido es diferente, un poco más denso y dan mayor presión en la zona del talón, se adhieren muy bien al tobillo, pero no te marcan”.

Nike React Infinity Run

¿Debo comprarme una talla más grande de zapatilla si voy a correr? Mito. Seguramente habrás escuchado que para trotar debes usar una zapatilla un número más grande que tu pie. Bueno, esto falso. Por cierto que la zapatilla no debe quedarte apretada, pero lo correcto es que haya un espacio pequeño entre los dedos y el final de la zapatilla, independiente de la talla.

“Lo ideal es que cuando te pruebas una zapatilla de running, sobre todo por primera vez, es que te pongas tú número, el que usas siempre, pero que tu pie esté bien apegado a la parte de atrás, y adelante te sobre un dedito, eso es mejor que elegir un medio número más, porque a veces, dependiendo de los modelos, puede que sobre mucho o muy poco. Además, el atado del cordón es importante, debe ser desde la punta del pie hacia arriba, empiezo de apoco, uno a uno hasta que lo ato bien, en el fondo hay que sentir que el calzado te empieza a abrazar desde el empeine”, explica Venegas.

Corre seguro

¿Cómo elegir la mejor zapatilla con tanta variedad disponible? Nike acaba de lanzar dos zapatillas de running que prometen revolucionar la forma en que los atletas están entrenando.

Se trata de Nike React Infinity Run 2 y Nike ZoomX Invincible Run, dos ejemplares que gracias a su tecnología, reducen las posibilidades de sufrir lesiones, mientras entregan confort, seguridad y libertad en cada pisada.

Nike React Infinity Run - Instagram

Se ha demostrado que la primera, la Nike React Infinity Run 2, tiene un 52% menor índice de lesiones, mostrando menos dolor en rodillas y pies, además, su espuma patentada ofrece amortiguación y retorno de energía. Ambas características únicas entregan una sensación suave, resistente, liviana y duradera.

Su silueta y geometría de balancín, cuenta con una parte superior llamada Flyknit que ayudar a entregar más fuerza y soporte en los dedos, y otorga mayor transpirabilidad en áreas como el empeine y medio pie. Además, posee cables Nike Flywire, que se agregan en la parte superior para ayudar a aumentar el soporte, y con un collar actualizado que otorga más lujo, sin agregar peso ni volumen.

Por su parte, la Nike ZoomX Invincible Run, que viene a ser el lanzamiento más reciente de la firma, continúa con la misión de Nike Running de descifrar el código de prevención de lesiones, sirviendo a los corredores de todos los días al crear una nueva relación entre amortiguación, estabilidad y geometría de balancín.

Nike ZoomX Invincible Run - Gentileza Nike

Entre sus detalles técnicos destaca la entresuela, hecha con espuma ZoomX sensible, que devuelve más energía bajo los pies que cualquier otra espuma Nike, entregando una amortiguación más ligera y reactiva. Además, la geometría de balancín y las redes más anchas en el antepie ayudan a crear una pisada más estable y una transición de zancada fluida, lo que la hace ideal para carreras de entrenamiento largas.

¿Dónde comprarlas?

Nike React Infinity Run 2 está disponible en Chile desde 28 de enero. El precio de venta es de $132.990 y la podrás encontrar en todas las tiendas Nike Store, K1 y Falabella.com.

Nike ZoomX Invincible Run se lanzará el 11 de febrero para los miembros de Nike y estará disponible en Chile a partir de este 18 de febrero de 2021 a todo público. El precio de venta será de 154.990 y la podrás encontrar en todos los Nike Stores.