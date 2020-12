Rutina para cuerpo completo si no estás acostumbrada a hacer ejercicio

Quizá pienses que hacer ejercicio es bastante complicado y tedioso por lo que te has olvidado por completo de él. Sin embargo, no debes perder de vista que el ejercicio es muy importante para tu cuerpo, no sólo para "perder peso" sino para fortalecerlo y hacer que todo funcione correctamente.

Tu postura, tu forma de caminar, tu fuerza para cargar objetos y hasta tu humor van de la mano con la actividad física.

Quizá una de las razones por las que no quieres hacer ejercicio es por miedo a lastimarte con el impacto de los movimientos sin embargo, existen rutinas de bajo impacto con el que podrás trabajar todo tu cuerpo sin comprometer tus articulaciones, al tiempo que mejoras tu condición física.

Aunque todos tenemos días con demasiados pendientes, hay muchas opciones para mantenernos activas y hacer un poco de ejercicio.

Si no estás acostumbrada a hacerlo, esta rutina es ideal para ti. No olvides calentar antes para evitar lesiones. Ponte cómoda y una playlist poderosa para sentirte motivada.

Jacks con desplazamiento

Si no puedes hacer los saltos tradicionales, no te preocupes. Estos son movimientos de bajo impacto perfectos para aumentar la frecuencia cardíaca sin tener que saltar hacia arriba y hacia abajo.

-Da un paso con el pie derecho hacia un lado mientras mueves el brazo derecho hacia arriba y por encima de la cabeza, llegando lo más alto que puedas.

-Retrocede con el pie y luego avance hacia el otro lado con el pie izquierdo, balanceando el brazo izquierdo por encima de la cabeza.

-Continúa alternando lados, moviéndose lo más rápido que pueda, sin saltar, y balanceando los brazos para aumentar la frecuencia cardíaca.

-Para hacerlo más difícil, profundice la estocada, acelere y agregue más movimiento del brazo. Repite durante 30-60 segundos.

Sentadilla con golpe

Una sentadilla de peso corporal combinada con boxeo te hará balancear y tejer para lograr una grandeza de bajo impacto.

-Comienza parada con los pies ligeramente más anchos que el ancho de los hombros y los brazos a los lados.

-Pasa a posición en cuclillas, asegurándote de que tu pecho esté hacia arriba, el trasero hacia atrás y las rodillas hacia afuera.

-Regresa a la posición inicial y cuando las piernas estén extendidas, lanza un puñetazo cruzado con cada brazo.

-Repite 10 veces.

Escaladores de montaña lentos

-Comienza en una tabla alta, con las palmas de las manos apoyadas en el suelo, las manos separadas al ancho de los hombros (o más anchas, si así es como suele hacer las flexiones), los hombros apilados por encima de las muñecas, las piernas extendidas y el núcleo enganchado.

-Lleva tu rodilla derecha hacia tu pecho. Extiende la pierna derecha hacia la posición inicial y luego lleva inmediatamente la rodilla izquierda hacia el pecho.

-Regresa tu pierna izquierda a la posición inicial.

-Continúa alternando, moviéndote rápidamente, durante 45, 40 o 35 segundos.

-Asegúrate de mantener el núcleo enganchado y la espalda plana en todo momento. Si tiene que reducir la velocidad para mantener la forma, está bien.

Más de este tema

Ejercicios para adelgazar los brazos gorditos en 10 minutos

5 ejercicios sencillos para tonificar el abdomen, ideal para principiantes

Ejercicios para hacer en pareja y deshacerte de la flacidez abdominal