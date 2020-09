Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres: la importancia de aprender a decir “No”

Aunque parezca mentira, aprender a decir NO es una de las cosas más importantes que pueda haber en la vida ¿Cuántas veces terminaste con ese libro que te prestaron y que no te gustaba, pero decidiste hacerlo para no lastimar a quien te lo presto?

¿Cuántas otras has acudido a reuniones que no quieres solo por satisfacer a los demás? Incluso, puede que hayas hecho cosas que no deseabas con tal de no tener problemas con tu pareja.

Los tiempos han cambiado. Para el desarrollo personal e indepedizarnos como tanto lo soñamos no podemos complacer a todo el mundo. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras y aquí radica la importancia de aprender a decir NO.

Las consecuencias de no saber decir NO

Esta es una palabra tan corta que no podrías creer cuántas personas van a un psicoterapeuta con el objetivo de que las ayuden a no ser una dependiente de los deseos de los demás. Se ha comprobado que muchas mujeres sienten una sensación liberadora cuando un especialista las ayuda a repetir la frase: “¡No quiero!”.

Y es que si para esto necesitamos ayuda debemos buscarla. No saber decir NO puede convertirse en un cúmulo de emociones. Estas pueden derivar en depresión, ansiedad, insomnio, frustración, confusiones de identidad y hasta cáncer debido al estrés de guardar sentimientos reprimidos.

Consejos para aprender a decir No sin sentirte culpable

No tienes por qué acudir a esa cena que no deseas, ni tienes por qué obedecer a tu pareja en todo lo que te exige.Aprende a decir NO a las cosas que realmente no te interesan y comenzarás a ver nuevos milagros en tu vida.

Muchas veces la alta dependencia a sentirnos malas personas nos obliga a asentar con la cabeza cada vez que a alguien se le ocurre algo que debemos hacer. Decir NO puede ser la cosa más difícil del mundo para una persona dependiente porque genera estrés, culpabilidad y sentimientos de confusión. Te enseñamos cómo hacerlo.

Aprende a ser asertiva. Encuentra la forma de ser empática no simpática (no podemos caerle bien a todo el mundo. Aprende a decir NO rotundadamente sin necesidad de ser agresiva y jamás lo acompañes con un “es que”. No necesitas dar explicaciones. Niégate a hacer lo que no quieres y ya.

Finalmente, te recomendamos que practiques varias veces en el espejo diciendo “No, no y no”. Cuida tu lengua personal y pide disculpas solo cuando sea estrictamente necesario Esta es la importancia de no hacer lo que los demás quieren de nosotros y empezar a hacerle casa al ser más importante que existe en nuestro planeta: Tú.

