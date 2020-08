Las mujeres que nacieron en agosto son independientes y no se dejan de nadie

El mes de agosto está lleno de gran energía ya que está regido principalmente por los signos del zodiaco Leo y Virgo. Su piedra de nacimiento es el peridoto, la cual simboliza la fuerza. A veces se le llama la "esmeralda de la tarde" por su color verde claro. Se dice que esta gema protege a la persona de las pesadillas. Por otro lado, las flores que representan este mes son las gladiolo y la Amapola. La primera significa honestidad y fuerza de personalidad, mientras que la segunda, el éxito.

Si naciste en este mes, debes saber que posees características muy especiales que te hacen un mujer independiente, libre y fuerte. ¿Quieres saber más sobre los rasgos de personalidad de quienes nacieron en agosto? ¡Sigue leyendo!

Son muy seguras de sí mismas

Las nacidas en agosto suelen tener mucha confianza. Dependiendo de la fecha de nacimiento, serían Leo o Virgo, y hay mucho que gustar de las personas nacidas bajo estos dos signos. Ambos signos tienen mucha confianza. Son fuertes, tanto física como mentalmente, orgullosos, leales y valientes. Disfrutan ser el centro de atención y terminan siendo del agrado de todos.

Tienen todo bajo control

Las nacidas en agosto son ingeniosas, trabajadoras y prácticas. No se complican demasiado porque les gusta tener las cosas bajo control. También tienen una personalidad atractiva. Están orientadas a los detalles. Tienden a ser inteligentes, responsables y confiables lo que les ayuda a ser organizadas con sus proyectos. Siempre logran sus objetivos.

Tienden a ser bueno líderes

Las mujeres que nacieron en agosto son seguras, organizadas y prácticas. Estas son las cualidades básicas de un buen líder. No es extraño que te pongan como cabeza principal de importantes proyectos o que tú misma emprendas un negocio. Las nacidas en agosto son líderes naturales, fuertes y carismáticas por lo que es fácil que otros las sigan.

Son extrovertidas

Por lo mismo que son buenos líderes, las mujeres nacidas en agosto también tienen una personalidad extrovertida. Son seguras y aunque a veces se dejan llevar demasiado por la pasión del momento, saben cuándo es momento de aterrizar. Son bondadosas, pueden hablar fácilmente con la gente y llevarse bien con todos. Aunque les encanta ser el centro de atención, también son oyentes empáticas. Sin duda tienen muchas habilidades sociales que las mantiene activas.

Disfrutan ser tratadas como reinas

Sí, a las nacidas en agosto les gusta la buena vida por lo que no es extraño que por momentos parezcan demasiado caprichosas. Les gusta ser tratadas como de la realeza después de todo, trabajan demasiado y no pierden la oportunidad de consentirse. Eso sí, son recíprocas y generosas por lo que no tienen intención de pasar por encima de nadie. Les gusta asegurarse que todos estén bien. A menudo dan aunque no reciban.

Prefieren la soledad

Aunque son extrovertidas y les gusta ser el centro de atención, son personas muy independientes que disfrutan de la soledad. Tienden a ser muy privadas con respecto a su vida personal y aunque son sociables, saben cuñando pueden abrirse a alguien o mantenerse discretas.

