El punto G de las mujeres ¿Qué es y cómo encontrarlo?

Probablemente has escuchado hablar del punto G en las mujeres. Se trata de un tema en el que aún los científicos no se ponen de acuerdo en si existe o no. Lo cierto es que estimular algunas parte del sexo de las mujeres hace que tengan maravillosos orgasmos.

Como te explicamos, algunos científicos aún no se ponen de acuerdo sobre su existencia. Pero los últimos estudios aseguran que el 60% de las mujeres tienen un punto G. Se trata de una zona súpersensible que hace que se excite más durante el sexo.

No obstante el punto G no es lo único que puede llevar a la mujer al orgasmo. También puede estimularse simultáneamente la zona durante la penetración. Esta puede ser una de las mejores maneras de hacer disfrutar a las mujeres.

¿Cómo encontrar el punto G?

La ubicación exacta del punto G varía en todas las mujeres. No obstante, la mayoría asegfura que que la zona donde más placer sientes es la pared vaginal frontal. Específicamente, entre cinco y ocho centímetros en el interior de la vagina.

Por esto le recomendamos a los chicos que hagan un recorrido con los dedos por toda la vagina de la mujer. Cuando llegues al punto G lo notarás por el grado de satisfacción de ella. Uno de los trucos para encontrarlo es introducir en la vagina los dedos curvados hacia arriba en forma de gancho.

Si eres hombre y tienes el pene un poco torcido esto será espectacular para encontrar esta zona erógena en la mujer, Mucho se habla de ella, pero son pocas que admiten abiertamente haberla encontrado, El punto G no tiene porqué ser un tema tabú. Cada día más personas aseguran haberlo encontrado y esto les hace disfrutar de un sexo de mayor calidad y más placentero.

