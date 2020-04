¿Cómo inculcar la resiliencia a nuestros hijos en cuarentena?

View this post on Instagram

El Coronavirus 🦠 y Yo 👩🏼 Hoy les voy a contar mi experiencia de estoy días, aunque creo que todavía es muy pronto para un veredicto. El mío hasta ahora ha sido de PAZ ✌🏻 y he podido soltar algo que me cuesta mucho, las EXPECTATIVAS y es que, por fin puedo parar y respirar, me duermo sin pensar en todo lo que tengo que hacer mañana y cuánto tengo que trabajar para cubrir mis gastos (ahora se paro la economía mundial y aunque se que después va ser una locura, por primera vez voy a dejar de preocupar por el futuro y no dejar que el miedo se apodere de mi). He pasado el mejor tiempo con mis hijas sin apresurarles en nada por que podemos hacer las cosas a nuestro ritmo, ya no tenemos donde ir, pueden comer sin prisa, veo como el mundo se va limpiando en el tema ecológico, sin tanta contaminación♻️. Hasta lo que más me cuesta ha sido liviano, hacer los deberes con mi hija, 📚✏️soy pésima profesora cero paciencia y me di cuenta que no necesito paciencia, por que se puede demorar 10mn o 1h que da lo mismo. Veo tanta gente apoyando, dando clases online, de deporte, cocina, psicología, ofreciendo ayuda aportando positivamente y me llena el corazón ❤️. Y mi punto es que yo se, que la casa, el teletrabajo, todo parece un caos pero de verdad la casa no tiene que estar perfecta, el trabajo traten de llevarlo de mejor manera, disfruten de este tiempo, que nada es coincidencia, el MUNDO SE PARÓ, vivan de tal manera que tengan algo que contar a las futuras generaciones, que vivieron una pandemía y a pesar de lo doloroso y duro que fue, ustedes encontraron muchos aprendizajes. PD: Muchas personas y familias están sufriendo, no dejan de estar en mis pensamientos y meditaciones/oraciones 🙏🏻 😢 GRACIAS a todos esos doctor/doctoras, [email protected], personas de salud que están ayudando con esta pandemia poniendo en riesgo sus vidas, bendiciones 😘🤗