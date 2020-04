"Un golpe de energía": Lee la columna de Ignacia Allamand

Después de varios días en cuarentena –voluntaria en mi caso, obligatoria para muchos, imposible para otros– mi cabeza ha empezado a habitar muchos lugares. Al principio, los pensamientos eran difusos, a ratos negativos, me invadía una sensación de vulnerabilidad que pocas veces he sentido a pesar de ser una persona que por opción tiene un trabajo inestable, vive alejada del país donde nació, y se considera principalmente introvertida. Primero me di cuenta de que no podría volver a mi casa. No porque en ese momento estuvieran bloqueadas las fronteras, si no porque tuve la suerte de tener contacto con gente querida, que estaba viviendo las consecuencias del virus en Italia desde muy temprano, y pude tomarle el peso a la realidad que se nos venía encima muy rápido. Y aunque algunos me consideraron exagerada en ese entonces, quería tomar los resguardos necesarios y aislarme a tiempo. Además, la idea de pasar por dos aeropuertos para llegar a un país donde la mayoría parecía hacer vida normal (Estoy radicada en Ciudad de México) me parecía un riesgo innecesario. Entonces me quedé. Infinitamente agradecida por la acogida de mis seres queridos, pero con una extraña sensación de incertidumbre que me afectó varios días, y que todavía me agarra.

Después vino la cancelación de los proyectos, el aumento de los casos, la cuarentena obligatoria y el toque de queda, y nuevamente me sentí muy indefensa frente a una situación tan grande, e invadida por una sensación a la que no estoy acostumbrada, porque son pocas las cosas que me asustan. Siempre he creído que el temor es una señal de alerta, pero también un impulso, una prueba del universo para obligarnos a preguntarnos si realmente queremos eso que estamos persiguiendo. Pero esta vez tenía miedo. Y todavía tengo.

Pero un día me di cuenta. Creo que fueron las noticias que empezaron a aparecer sobre las mejoras a nuestro ecosistema, la libertad de los animales, la claridad de las aguas. Los artistas empezaron a hacer conciertos desde sus casas y los científicos y guías espirituales, que hasta hace semanas sólo eran accesibles por varios miles de dólares, estaban dando conferencias de forma gratuita y todos los días. Instagram se llenó de clases de baile, de personas tratando de hacer más felices a otras personas. Y aunque no tenía energía para levantar una pata, me sentí profundamente afortunada. Mi realidad era, es y siempre ha sido, de un privilegio total. Y empecé a pensar en todas esas personas que no pueden quedarse en sus casas porque no pueden prescindir de sus trabajos, que se exponen día a día en el transporte público, en los profesionales de la salud que están dando la batalla por no colapsar un sistema de salud, que sabemos, está muy por debajo de aquellos que ya no dan abasto en el “primer mundo”, y tantos otros que no tienen la oportunidad que yo tengo. También, en quienes inevitablemente van a perder la vida, o a sus seres queridos. Dejé de mirarme el ombligo y empecé a mirar a mi alrededor. Y aunque hay días que no tengo ganas de nada, decidí levantarme siempre (aunque no me duche), agradeciendo las oportunidades que tengo, aunque parezca ñoño y los amargos de siempre se piquen y consideren que para mí esto debería ser el desde. Cada persona vive una realidad a la que no tenemos acceso, cada ser humano es un mundo y, a veces, es tan fácil juzgar al otro por nuestros prejuicios, en vez de simplemente respetar.

Mi intención jamás será decirle a nadie como tiene que vivir este proceso, creo que internet ya esta lleno de gente dando cátedra sobre las dietas y las rutinas de ejercicio que deberíamos estar siguiendo y las habilidades que tendríamos que estar adquiriendo en este “tiempo extra”. Porque si no estamos escribiendo sonetos o aprendiendo ruso, somos indisciplinados, flojos, pajeros. Y me parece brutal. Porque estoy segura de que cada uno lidia lo mejor posible con su propia realidad durante una pandemia mundial, y no debería existir nadie expandiendo la sensación de culpa entre quienes no están llevándolo tan bien. Pero sí me atrevo a dar una sugerencia, y es buscar en la propia vida cosas que agradecer. Todos tenemos algo, por pequeño que sea. Y partir el día recordando eso, concentrándonos unos momentos en ese sentimiento de gratitud, nos da un golpe de energía que tal vez nos sirva para empezar mejor el día. Sólo este día. Mañana, ya veremos.