¿Tengo que vacunarme? Conoce todo sobre la temporada de vacunación

Las enfermedades respiratorias, esperables entre el período mayo-agosto de cada año, llegarán en medio de una pandemia que demanda en la totalidad de los centros asistenciales; es por esto que tomar precauciones para no enfrentarse a una influenza en tiempos de coronavirus y su enfermedad COVID-19 es primordial.

El pasado 16 de marzo, partió la vacunación contra la influenza, un plan que contempla a cerca de 8 millones de personas del grupo de riesgo. La campaña, adelantada por el coronavirus, es gratuita para adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de diez años y enfermos crónicos. Colegios, Cesfam y hospitales son puntos de vacunación, y comunas, como Las Condes, Quilicura, Providencia, La Cisterna, Vitacura, La Florida, y Rancagua, han dispuesto de puntos comunales para evitar aglomeraciones.

¿Cuál es la importancia de vacunarse?

Paula Molina, química farmacéutica de Farmacias Ahumada, apunta a la temporada crítica que se viene y aconseja hacerlo antes del invierno más crudo. “Es importante para aminorar cuadros graves de influenza, que evitarán una gran demanda de los servicios de urgencia o camas de alta complejidad, que serán requeridas para afrontar los cuadros graves de coronavirus”, dice.

La vacuna es, precisamente, preventiva. Aún cuando no evita el 100% del contagio, reduce entre un 40% y 60% el riesgo de contraer influenza en los meses de invierno; un número no menor para personas mayores e infantes, mucho menos en el escenario que enfrentará el sistema de salud, público y privado, en las próximas semanas.

Y si no somos consideradas población de riesgo, ¿deberíamos acceder a la vacuna de manera particular, a modo de prevención? Tener una población con mayor inmunidad es de gran ayuda para evitar el colapso. “En nuestro país es común tener acceso a la trivalente y tetravalente, de tres y cuatro virus, respectivamente, ambas igual de efectivas”, comenta la química farmacéutica sobre las opciones disponibles en clínicas y farmacias para quienes deseen acceder a una vacuna de manera privada.

¿La vacuna puede protegernos contra el coronavirus? La respuesta es rotunda: no. En la actualidad, no existen vacunas para el COVID-19. Así que vacunarse por el pánico de esta pandemia quizás no sea tan necesario, a menos que tengas problemas respiratorios, obesidad mórbida, una enfermedad crónica o seas inmunosuprimida, y debas estar preparada para una posible influenza que pueda agravarse.

Precauciones para el invierno (y todo el año)

Si no contemplas la vacuna, no la consigues o quieres complementar su efecto con un nuevo estilo de vida, la química farmacéutica invita a mantener una dieta balanceada en toda época del año, ya que siempre ayudará a enfrentar mejor a los agentes patógenos externos que puedan atacar a nuestro organismo. “Ahora existen multivitamínicos que refuerzan el sistema inmunológico, aunque nada asegura que no contraigas algún virus o bacteria”, explica. “Por ejemplo, la vitamina C y algunas vitaminas del complejo B, como la B6, fortalecen el sistema inmune, mientras que la vitamina E, al ser un potente antioxidante, ayudaría a combatir de mejor manera las infecciones”.

¿De dónde sacamos estas vitaminas? De las frutas y vegetales de colores, que suelen contener importantes cantidades de estas vitaminas. Pescado, plátano, papas, sandía, nueces, lentejas, garbanzos, palta, coliflor y el grano integral son opciones para la B6; la naranja, el kiwi, el melón, el limón, la frutilla, los pomelos, pimientos, brócoli y tomate son buenas fuentes de vitamina C. Mientras que, para la vitamina E, es recomendable consumir aceites vegetales, semillas, hortalizas de hoja verde, cereales fortificados, yema de huevo, leche, porotos, almendras y pescados azules. Si tienes la idea de consumir multivitamínicos, “siempre es recomendable que el médico de cabecera los recete, de acuerdo a las necesidades de cada organismo”, como dice Paula Molina.

Se viene un invierno complejo. “Con la llegada del coronavirus y la experiencia de la influenza en el último período del hemisferio norte, es una temporada que se vislumbra difícil. Todos los inviernos, la población debe enfrentar varios virus y bacterias que se dan a la vez o por ciclos: la influenza, el sincicial. Al ser el coronavirus un agente nuevo, no existe evidencia de cómo puede actuar junto con otros virus, pero sabemos que por sí mismo puede generar graves problemas en el sistema respiratorio. Por eso es importante contar con los resguardos necesarios”, concluye.