¿Tapabocas sí o no? La Organización Mundial de la Salud responde

Sobre la pandemia que esta viviendo el mundo actualmente, mucho se ha dicho. Sin embargo, aún se está descubriendo mucho acerca del virus y gran parte de la información que se conoce es gracias a lo adquirido en experiencias anteriores con otros virus respiratorios.

Como muchos expertos lo recomiendan, cuando una persona tiene influenza o gripe, el uso del tapabocas o mascarilla es algo fundamental. Es más, éstos implementos fueron uno de los primeros junto con el alcohol y el gel antibacterial, que se agotaron en las farmacias cuando la pandemia del coronavirus comenzó a asechar el mundo.

Sin embargo, un debate se ha generado en algunos países por el uso de los tapabocas, para algunas personas en las calles se hace obligatorio llevarlo puesto, pero para profesionales de la salud éste solo debe ser utilizado por personas con síntomas gripales para evitar de esta forma contagiar a los demás.

Para despejar la duda de muchos, la Organización Mundial de la Salud, publicó un estudio en el que se analizaron los modos de transmisión del virus que causa el covid-19, allí señala que tal vez su uso no sería necesario.

"Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire" dice la OMS.

El organismo dice que se llegó a la conclusión que el coronavirus se transmite únicamente por contacto con las gotitas respiratorias proyectadas por una persona contagiada, las que se producen al estornudar o toser, descartando que haya evidencia de que el virus se transmita por el aire.

"La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas", explica el estudio.

Por esta razón si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesto un tapabocas clínico.

La OMS recuerda que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando el recurso. Las existencias de tapabocas en el mundo se están agotando, y la organización insta a utilizarlas de forma sensata.

Por esto mismo es que la OMS hace un enfático llamado en "el uso racional de los equipos de protección individual, no sólo las mascarillas" entre los trabajadores de la salud, insistiendo que es necesario que estos productos estén disponibles para el personal.

Recomendación

Las medidas frente al coronavirus más eficaces para protegerse a uno mismo y a los demás son:

-Lavarse las manos con frecuencia

-Cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser

-Mantener una distancia de al menos, 1 metro (3 pies) con las personas que tosen o estornudan.

Cómo usar y desechar un tapabocas correctamente

1. Antes de tocarlo, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

2. Inspeccione el producto para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

3. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

4. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

5.Colóquese el tapabocas sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

6. Tire hacia abajo de la parte inferior para que le cubra la boca y la barbilla.

7. Después de usarlo, retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo el tapabocas alejado de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas.