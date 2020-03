Con estos sencillos consejos podrá prevenir un accidente cardiovascular

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo. Sin embargo, la mayoría de estos decesos podrían prevenirse trabajando sobre los factores de riesgo que, generalmente, están ligados a los hábitos de vida como el tabaquismo, el consumo de alcohol, las dietas abundantes en sal, las grasas y harinas. Pero, como es bien sabido, no es tan fácil, para la mayoría de personas, el cambio de dieta y generar hábitos de ejercicio por estudio, trabajo y otros factores particulares.

Sin embargo, para Héctor Villarraga, cardiólogo especialista de Mayo Clinic, mejorar la salud cardíaca no requiere hacer cambios drásticos: es más, en entrevista nos dijo que con pequeñas y sencillas transformaciones se pueden tener efectos asombrosos.

Uno de los factores que más disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca es pasar de tener un estilo de vida sedentario a estar activo, incluso una hora a la semana. Por supuesto, cuanta más actividad haga, mejor se sentirá. Solo una hora de actividad a lo largo de la semana hace la diferencia. Ahora, estos son otros consejos y respuestas más comunes a las preguntas que tienen los pacientes a la hora de comenzar a modificar su vida para mejorar su estado de salud.

¿Qué se puede hacer para prevenir los ataques cardíacos y cerebrales?

Existen dos tipos de prevención, si ya hay un antecedente de falla cardiaca es necesario recurrir a un especialista y que este formule un tratamiento preventivo a base de medicamentos. Existen algunos que pueden reducir el riesgo de sufrir otro ataque cardíaco y ayudar a que el corazón dañado funcione mejor. Para prevenirlo es necesario seguir tomando lo formulado en las dosis recomendadas en cada control.

En el caso de las personas que no han sufrido un ataque, es necesario evaluar los factores del estilo de vida para la prevención. Mantener un peso saludable con una alimentación sana para el corazón, no fumar, hacer ejercicio con regularidad, controlar el estrés y controlar los trastornos que puedan provocar un ataque cardíaco, como la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes, son algunas de las acciones preventivas que funcionan.

¿Qué efectos tienen los hábitos alimenticios irregulares en el corazón?



Cuando uno come más grasas de las que no son saludables acumula más placa de arteriosclerosis (grasa y colesterol en las arterias) en todo el cuerpo, no solo en el corazón, entonces se puede predisponer a infartos, derrames, entre otros. Llevar una vida saludable comer más frutas y verduras, pescado y pollo, menos carne de res y cerdo realmente ayuda a que esa placa progrese menos. Es importante también dejar el cigarrillo porque ese es otro catalizador, no solo para las grasas sino para el cáncer, por eso es importante dejarlo, incluso los vapeadores.

¿Cuál es su opinión sobre las dietas vegetarianas?

Las dietas vegetarianas se han estudiado y se ha encontrado que tanto estas dietas, como la de los japoneses, donde comen muchas frutas y verduras frescas, además de pescado, tienen una expectativa de vida más larga y presentan un menor número de casos por enfermedad cardiovascular. La dieta vegetariana si tiene un beneficio grande, lo que pasa es que no se ha investigado del todo para conocerla en concreto.

¿Cuáles son los mejores y peores alimentos para el corazón?

Comer determinados alimentos puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, por lo que es necesario cambiar los hábitos alimenticios. Los alimentos recomendados son las frutas y verduras, estas son buenas fuentes de vitaminas y de minerales, tienen un contenido bajo de calorías y son ricos en fibra alimentaria, además poseen sustancias que ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular. Los cereales integrales son una buena fuente de fibra y de otros nutrientes que cumplen un papel importante en la regulación de la presión arterial y en la salud del corazón.

Es recomendable también reducir el consumo de alimentos con carga calórica pesada como la carne, el queso y los fritos. Limitar la cantidad de grasas saturadas y grasas trans es un paso importante para reducir su colesterol en sangre y disminuir el riesgo de tener enfermedad de las arterias coronarias. Reducir la ingesta de sal.

¿Cómo se puede controlar el colesterol sin recurrir a medicinas?

Definitivamente con ejercicio y alimentación saludable. La forma más fácil de hacer ejercicio sería dar 10 mil pasos diarios o 30 minutos de caminada rápida, que se sienta el esfuerzo y que al finalizar termine con el corazón más acelerado y que al hablar incluso se perciba jadeando, ese es un indicador de que lo está haciendo bien. Si no se puede todos los días, por los menos cinco veces a la semana.

En los últimos 40 años, la obesidad infantil se ha duplicado y la diabetes tipo 2 está aumentando en los niños. Hay estudios que dicen que, si esta tendencia continúa, las próximas generaciones no vivirán tanto como sus padres. ¿Qué se debe hacer ante esta situación?

El secreto para no desarrollar desde tan temprano enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares, es implementar desde muy temprana edad un gusto por el ejercicio, la forma más fácil es que los mismos colegios lo fomenten. Luego una dieta saludable que incluya más verduras y frutas, en el 60% de los casos, y también el mensaje grande es, enseñarles a las nuevas generaciones que fumar es muy malo para la salud. Si nos concentramos en esas tres principales cosas, podemos tener una mejora en la salud desde las nuevas generaciones hasta los mayores, y evitar desarrollar rápidamente enfermedades vasculares.

Los estudios muestran que la enfermedad cardíaca a menudo se ve diferente en las mujeres, por lo que es más difícil de diagnosticar. ¿Qué consejo les daría a las mujeres respecto a este tema?



Es necesario tener un estilo de vida saludable: comer sano, hacer ejercicio mínimo 10 mil pasos diarios. También es importante hacer seguimientos médicos, informarle al médico si se tiene algún síntoma fuera de lo normal. La mujer que presenta alguna enfermedad del corazón generalmente tiene como síntoma frecuente la fatiga, entonces informar al doctor esos cambios es importante porque a veces puede ser por el corazón, los chequeos preventivos son muy importantes.

EL DATO

OMS: 5 millones de personas sufren un ACV por año. De esos, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan con una discapacidad permanente.