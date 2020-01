3 cosas que debes recordar cuando sientes que todos los días son iguales

Todos nos hemos sentido estancados de vez en cuando. Todos hemos sentido que las cosas se repiten una y otra que vez, que todos los días son iguales y que nada en nuestra vida es diferente. El estancamiento puede ser en una relación que debimos dejar hace meses, o en un trabajo que ya no nos está dejando nada. A veces, el estancamiento es en las cosas simples como en sentir que la lista de canciones que antes nos hacía felices, ya no nos llena o que siempre terminamos caminando por la misma zona, viendo a las mismas personas, haciendo lo mismo de siempre.

Sí, los seres humanos solemos vivir bajo una rutina establecida. Es la forma en la que creemos que mantenemos el orden de las cosas. Pero hay momentos en los que anhelamos un giro.

Aquí hay 3 cosas que debes recordar cuando te sientas atrapada en ese loop infinito.

Las cosas productivas que estás haciendo hoy afectarán tu mañana.

Es posible que te sientas inquieta por hacer lo mismo todos los días pero piensa que lo que estás haciendo hoy, darña frutos mañana. Sí, hoy llegas al trabajo y te sientas en el mismo lugar de siempre para hacer lo mismo de todos los días pero en un mes, podrás irte de vacaciones y quizá, ese mismo trabajo te llevará a viajar a rincones que no esperabas o incluso a comprar ese auto o casa de tus sueños. Incluso cuando sientes que todo ese trabajo no ha valido la pena, llegará tu recompensa. Está sucediendo poco a poco, incluso si aún no puede verlo.

Tienes el control de tu propio mundo.

Tal vez no puedes dejar el trabajo tan fácilmente y mudarte al otro lado del mundo pero puedes darle un giro a lo haces todos los días. Quizá puedas encontrar un nuevo lugar donde comer cerca del trabajo o quizá puedas inscribirte a alguna actividad extra después de tu jornada. Puedes ver algunos amigos, cambiar la ruta de regreso a casa, actualizar tu lista de música o conocer gente nueva de tu trabajo con la que puedas intercambiar ideas. Siempre hay formas de hacer que tu día se sienta menos repetitivo y más emocionante.

El aburrimiento no siempre es algo malo.

Es posible que sientas que no está sucediendo nada grandioso en tu mundo en este momento, pero a veces, el aburrimiento es algo bueno. .Piensa que ahora no hay dramas innecesarios en tu vida ni nada por lo cuál preocuparte más allá de encontrar qué hacer. Disfruta que tu vida ahora está teniendo un ritmo más lento. En estos tiempos, es una bendición. Quizá ahora mismo te encuentras en un período de transición y necesitas encontrar nuevos estímulos que coincidan mejor con el momento que estás viviendo. Ten paciencia y aprovecha para conocerte mejor.

