¿Sabías que 1 de cada 2 niños menores a 2 años padecen caries en Quito?

De acuerdo con un estudio de incidencia de caries realizado por el equipo de Parque Dental (2017-2019) se identificó que en Quito la tasa de niños con problemas de procesos cariosos es superior al 50% en todos los rangos de edad, y en muchos de esos casos (el 55% de los casos) las mamitas desconocen de la condición de su pequeño sino hasta que el pequeño ya presenta molestias (dolor, infecciones, manchas en sus dientes, etc.)

Figura 1: Estudio salud oral de bebés Parque Dental 2018

"Yo no sabía que mi hijo debía visitar al odontopediatra a edades tan tempranas" nos suelen indicar muchos papitos o mamitas de niños de 12 a 36 meses que se acercan a Parque Dental con procesos cariosos severos nos indica la Doctora Odontopediatra Glenda Arias. Y es que muchos estudios indican que a partir de que erupcionan las primeras piezas dentales del bebé a un tiempo de 5 meses, ya se pueden presentar las primeras caries y es por esto que bebés de 12 meses se presentan a la consulta con lesiones severas, incluso afectando al nervio dental en dientes que no completan ni siquiera la formación de la raíz.

La caries es una de las enfermedades más comunes de los niños, incluso en los menores de 3 años. Cuando no se trata a tiempo este padecimiento puede desencadenar en una serie de consecuencias que afecta a la salud del infante: dolor, infecciones, trastornos alimenticios, problemas de alimentación, problemas de lenguaje, complicaciones en el recambio dental y en el aparecimiento de sus piezas definitivas, entre otras consecuencias.

La caries no es la única condición que puede requerir ayuda del odontopediatra, si un bebé nace con dientecitos (dientes natales), no puede lactar adecuadamente (Frenillos), es un respirador bucal, rechina dientes, presenta dificultades en la lactancia, le aparecieron unos pequeños quistes en su boca o tiene alguna anomalía en la erupción dentaria, presentan demasiadas molestias al aparecimiento de sus primera piezas dentales, entonces los papás deben llevar a su pequeño al profesional odontopediatra. Estos signos de alerta son bastante comunes, pero pocas veces tratados a tiempo.

Temporada de la Odontología del Bebé 2020

Ante toda esta problemática, Parque Dental ha desarrollado la segunda edición de la #TemporadaDeLaOdontología del bebé, un espacio que permite educar y comunicar los principales aspectos de la odontología del bebé a mamitas, premios, beneficios y descuentos para las primeras citas del bebé, esta iniciativa es apoyada por varias empresas, organizaciones y doctores que trabajan con los pequeños.

Sobre Parque Dental