Explora nuevos paisajes naturales de Ecuador junto a Carolina Proaño

¿Les pasa que a veces se acerca un feriado o el mismo fin de semana y no saben qué hacer? De pronto el primer plan es atender compromisos o simplemente engancharnos a nuestra cama y ver Netflix todo el día. ¡Qué rico no! Pues sí, hemos caído en estas prácticas cómodas que -aunque no lo creas- nos han conducido a mantener una zona de confort de la que no queremos salir.

Sin embargo, hay mucho por hacer para mejorar nuestro estilo de vida, equilibrando nuestra salud física, mental y emocional. Creemos que estar en contacto con la gente a través de las computadoras o celulares es tener una conexión real. De pronto puede ser constante y la tecnología nos ha beneficiado mucho pero a la vez ha desembocado a que el ser humano se desconecte de su verdadero hogar: nuestra naturaleza.

Carolina Proaño, arquitecta y consultora en gestión ambiental urbana, pensó en esto y creó una plataforma en la web llamada Escape Natura para impulsar el turismo de reconexión con la naturaleza.

"Si las personas están pendientes de las redes pues creo que pueden nutrirse de alternativas como es esta plataforma que te ofrece experiencias para conocer nuevos espacios ecuatorianos llenos de flora, fauna y mucha cultura.

Desde hace una década trabajo en temas de ciudades sostenibles y pude evidenciar la gran dificultad de que la gente está desconectada con el entorno natural y desconectadas con la misma sociedad en medio de la ola digital globalizada. Esto pese a que 3 de cada 4 ecuatorianos somos habitantes urbanos, sin embargo pasamos viendo los teléfonos celulares", analiza.

¿Cuál es su propuesta? Escaparnos, tal cual lo dice el nombre de su blog. Para Carolina, el turismo de naturaleza es ideal para generar nuevas experiencias de vida, compartir en familia, alejarnos de la cotidianidad y recargarnos de energía.

"Hay tantos lugares de Ecuador por explorar, considerando que es un país megadiverso por metro cuadrado. Yo me encargo de investigar nuevos espacios en las principales ciudades para que nunca pases aburrido y te animes a visitarlos", explica.

Es así que ella misma cuenta sus vivencias e historias en el blog. Hay opciones para todos los gustos: para los más deportistas, para quienes quieren algo más tranquilo, contemplar la flora y fauna local, tomar fotos de paisajes impresionantes, quienes quieren ir con sus hijos y mascotas y más.

Me encanta salir a la naturaleza y, en mis paseos, recojo toda la información para compartirla contigo a través de mi… Posted by Escape Natura on Friday, January 3, 2020

Carolina ha compartido las experiencias para ir a destinos en todas las regiones. Te da todos los tips para ir por cuenta propia al Cuyabeno, acampar en el Bosque Protector Jerusalem, ir hasta Yanacocha para descubrir el Volcán Pichincha desde otro ángulo, narra el recorrido cicleando a fuerza de brazos hasta el Cotopaxi junto al Zuko Carrasco, cómo nadar en las aguas abiertas en el Lago San Pablo, sobre la Ecoruta Milpe-Pachijal para conocer el Chocó Andino, anécdotas entre cocodrilos y monos en Manglares Churute, sobre qué no te puedes perder en Galápagos, en Esmeraldas, en fin, un abanico de alternativas para enamorarte más de Ecuador.

"No te conformes viendo fotos y videos por internet, arriésgate y vive en estos espacios. Yo te muestro por dónde llegar, los servicios a los que puedes acceder, si es ideal para ir con niños o si quieres llevar a tu perrito así como los costos o si hay acceso a hoteles, servicios básicos, el clima y la ropa que debes de usar, y todos los consejos para que puedas ir preparada.

Hemos podido llevar a menores en situaciones de vulnerabilidad a nuestros paseos para que se relajen y aprendan a concientizar sobre el amor y respeto a la naturaleza. Realmente este es el principal efecto que sentirás cuando admires la belleza de estos paisajes que atesora nuestro país y sabremos cuidarla aún más. El mensaje llegará a quienes estén a nuestro alrededor", cuenta Carolina.

Si quieres saber sobre todos los lugares que puedes visitar en Ecuador y obtener toda la información no olvides ingresar a Escape Natura.

