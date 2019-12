¿Eres inmadura si bloqueas o eliminas a una persona de tus redes sociales?

Cuando no existían las redes sociales en nuestras vidas simplemente desaparecíamos del mapa, ya sea de nuestro ex, de algún amigo o familiar que nos hizo año, en fin, de situaciones que nos marcaron alguna mala experiencia.

Hoy, con todo el tema digital y tecnológico nos ponemos a pensar en qué hacer o cómo reaccionar en nuestros perfiles de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes de Internet. ¿Eres inmadura si borras o bloqueas a personas que no quieres ver?

La respuesta es NO. Según el psicólogo clínico David Sucre, las reacciones del ser humano pueden ir en un sinnúmero de direcciones pero hay algo muy importante que considerar y esto lo vale absolutamente todo: nuestra paz.

"Si eso nos hace sentir mejor, es válido. Nadie puede actuar diferente o reprimirse frente a sus emociones, eso solo acumula ese resentimiento y cuando explota es como una bomba de tiempo, que emocionalmente nos destroza aún más porque descargamos todo de manera errada y cargada de dolor", explica.

Con esto coincide el psicoastrólogo Carlo Aguilar, quien manifiesta que para estar lanzándose indirectas por redes sociales y afectar más cualquier situación conflictiva es mejor dejar de seguir, eliminar e incluso bloquear.

"Cada persona marca sus límites y pues si alguien los sobrepasó y no los respetó hay que poner un alto. Con esto no quiero decir que hay que ser orgullosos porque cada uno determina qué es solucionable y qué no.

Si decidimos eliminar por completo a alguien de nuestras redes no significa que seamos inmaduros, es alejarnos de lo que nos hace daño, es dejar atrás recuerdos que van a causarnos infelicidad aún más y esto debe ser una decisión para conocernos nosotros. Que no te importe lo que piense el otro o lo que digan tus amigos, prioriza lo que te haga y te de paz", acota el especialista.

Alguien me dijo una vez; si sientes que cruzo tu límite personal, aléjate completamente y no temas distanciarte en todos los sentidos, así que NO es inmaduro, es necesario, y si puedes hacerlo; es como cuando decides hacer dieta, te cuesta, es difícil, pero si tienes el objetivo claro lo logras, así pasa aquí y algunos lo llaman contacto cero.

No critiques esto si probablemente nunca te has visto en la necesidad de hacerlo por tu paz mental. Hay que ayudarse y esta ayuda debe ser consiente. Así que si tienes que hacerlo, hazlo. Toma decisiones que te ayuden a ti misma a salir adelante.

