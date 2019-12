Crema casera de jengibre para eliminar la grasa abdominal

Si quieres bajar de peso y eliminar la grasa acumulada es sencillo lograrlo fácilmente con una crema de jengibre que puedes preparar tú misma.

Si aplicas esta crema constantemente verás como en dos semanas tu abdomen lucirá plano, y es que esta planta puede inhibir el estrés oxidativo y sus fitoquímicos y antioxidantes, según un estudio publicado en la revista Annals of The New York Academy of Sciences.

Cómo preparar esta crema para eliminar la grasa abdominal

Ingredientes

Una cucharada de jengibre fresco rallado

4 a 5 cucharadas de cualquier crema corporal

Vendas elásticas

Una toalla

Modo de preparación

Lo primero que debes hacer es sumergir la toalla en agua caliente y exprímela, luego enrróllala en el vientre para que se abran los poros de la piel.

En un recipiente de plástico mezcla el jengibre rallado con la crema y cuando esté listo retira la toalla y aplica esta crema mientras frota dando un ligero masaje.

Después cubre con la venda elástica y déjalo actuar durante unas 6 horas, y transcurrido el tiempo retira las vendas y crema con agua fría.

Aplica esta crema reductora cada tres días sin falta y verás los resultados en solo dos semanas.

