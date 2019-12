La ciencia revela cómo puedes eliminar el insomnio

La salud es lo más importante que tenemos en la vida, pues es lo que nos ayuda a realizar todo aquello que nos apasiona y que nos llena como personas. Pero una de esas cosas que podemos hacer gracias a una buena salud es dormir bien. Y si tú no puedes dormir bien, entonces aquí te diremos cómo mejorar tus horas de sueños y eliminar el insomnio.

Hacer ejercicio

Ya sé, llegas muy cansada a casa, solo quieres llegar a sentarte y no pensar en nada más, pero créeme cuando te digo que es justamente ese tipo de rutina lo que te hace estar cansado todo el tiempo. Por lo que es importante que saques toda esa energía extra que tienes haciendo ejercicio.

No solamente te sentirás más despierto al día siguiente, sino que mejorarás cosas como tu circulación, tu sueño y te comenzarás a ver mejor. Si, suena extraño que llegando cansado logres descansar más si te ejercitas, pero no lo tomes a la ligera.

Así que toma unos minutos al día, aunque sea 30 minutos, para hacer algo de cardio. ya sea correr (o trotar) o hacer algún tipo de ejercicio aeróbico como bailar o saltar la cuerda.

Una mejor alimentación

Seguramente no es la respuesta que estás buscando ¿cómo es posible que comer menos grasas y consumir menor alcohol me ayuden a dormir mejor? pues aunque no lo creas, así es.

En parte por lo que vimos anteriormente, consumir más calorías, quiere decir que tenemos mucha energía que no nos dejará dormir hasta que la erradiquemos de alguna manera. Entonces, para tener que hacer menos ejercicio al día, es importante también buscar una diera balanceada. No es necesario que dejes de comer todo lo que amas, sino que lo hagas en menores cantidades. Aunque para mejores resultados en cuanto esto, es mejor que visites a un nutriólogo, pues cada cuerpo es distinto y requiere de dietas diferentes.

La ciencia nos ayuda a la vida diaria en formas que ni siquiera lo imaginamos, de hecho, parece que cada vez más nos resulta imposible no vivir con esta, pues se ha hecho parte de nosotros y un pilar importante en la salud de millones de personas en todo el mundo. Pero como pudiste ver, no siempre se trata de medicamentos, también es importante llevar una vida más sana y dejar de lado algunos malos hábitos.

