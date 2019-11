Vendas egipcias, un tratamiento ideal para rejuvenecer la piel

¡Hemos probado de todo para ver lindo el aspecto de nuestra piel! ¿Si o no? No, no me respondas yo sé que sí. Nos tentamos por cada cosa que sale al mercado para lucir bellas. Y cuando se trata de las arruguitas en el rostro nos sentimos mal porque queramos que desaparezcan, hay demasiadas técnicas pero cada vez la tecnología y la ciencia ofrecen nuevas alternativas.

Este es el caso de las Vendas Egipcias, una técnica de rejuvenecimiento facial muy novedosa e innovadora por el tipo de procedimiento.

¿En qué consiste?

Según Daniela Mancheno, dermocosmiatra en Eternia Derma Center, se colocan vendas de yeso sobre el cutis para tener un efecto tensor en la piel. Su aspecto es similar a las vendas de las momias egipcias, de

allí su nombre.

Con este proceso se estimula la producción de colágeno y elastina por todos los activos que tiene la máscara y por ende se la ve más joven y fresca.

Suaviza las arrugas y líneas de expresión, aclara el color de la piel y corrige la flacidez ya que la mascarilla también permite moldear el rostro y se evidencia al ver su contorno más definido, esto porque la piel se pega al músculo y se reafirma la piel en cuanto a su elasticidad.

Cada sesión puede durar hasta 45 minutos y empieza con una limpieza profunda. Algunas personas se cuestionan desde qué edad pueden usar esta técnica. “He visto flacidez en jovencitas de 20 años pero realmente es por su genética, sin embargo, pueden aplicarse estas vendas desde los 22 años sin problema”, explica.

No es un tratamiento doloroso y tampoco invasivo. Al contrario, se prepara una mascarilla con prncipios activos importantes para rejuvenecer la piel. Se aplica esta mascarilla con una brocha fina y se va sellando con las vendas sobre el rostro.

¡Vale la pena quedar como momia por unos minutos! El resultado será gratificante porque sentirás una piel nueva luego de que se seca la mascarilla y sus componentes como el dimae y colágeno hidrolizado son absorbidos por los poros.

Es contraindicado para personas con infecciones o heridas en la piel. Sin embargo, a criterio de la especialista, una mujer embarazada tranquilamente puede realizarse esta técnica para su piel.