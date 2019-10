Los peligros de las pastillas del día siguiente que debes saber antes de tomar una

La pastilla del siguiente

Un gran invento para la humanidad –definitivamente– fue la pastilla del día siguiente. Su primer uso fue desde los inicios de los 70's, y revolucionó al mundo de la medicina.

Hoy en día, es muy fácil conseguir una, y puede solucionar muchísimos problemas y/o descuidos. Sin embargo, debemos recordar que es una poderosa carga hormonal que puede tener consecuencias en nuestro organismo.

Para empezar, es un anticonceptivo de emergencia para prevenir embarazos no deseados, pero no te protege de las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, no puedes usarla sin cuidados ni tomarlo a la ligera.

Consecuencias a largo plazo

Máximo puedes tomar dos al año o habrá daños que los resentirá tu cuerpo. Si ingieres con mucha regularidad la píldora puedes causarte hemorragias en el ciclo menstrual o anemias, según afirmó la ginecóloga Ivonne Álvarez al portal de La Vaguardia.

El alto grado que contiene –comenta la doctora– desestabilizan el ciclo menstrual. También afirmó que no está comprobado que cause cáncer o esterilidad por su consumo excesivo.

Es importante recalcar esto, con no exceder las tomas señaladas por los especialistas, estos daños no so algo de lo que tengas que preocuparte. Tal vez, y depende de tu cuerpo tendrías que lidiar con algunos efectos secundarios.

No obstante, si tu consumo es recurrente las hemorragias, los cólicos, la regla irregular sí marcaron tu vida. Sea una toma o más de una, es muy importante acudir a la par con una ginecóloga que pueda orientarte.

De la misma manera, recuerda que la pastilla del día siguiente no previene ITS ni tampoco debe tomarse con regularidad.

