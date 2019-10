Superar a quien no te respetó te convierte en una de las almas más bellas y fuertes

En todo corazón roto hay una lección

Las rupturas no son nada fáciles. Es complicado construir un futuro con una persona y que después te despojen de todos tus planes. Dejas atrás los hábitos que habías formado con esa pareja que tanto te hizo soñar.

No es de débiles tener un corazón roto, y que se tarde mucho tiempo en reponerse. Asimismo, no es nada sano estar comparándose con otros. Hay quienes manejan su sufrimiento de forma muy distinta y no quiere decir que duela menos.

O tal vez pudieron superar el obstáculo con mayor rapidez, pero eso tampoco es señal de nada. No es una carrera, no hay premios, ni tampoco quiere decir que eso sea mejor.

Todas las historias son personales y por ende, distintas. Es muy normal sentir mucha ansiedad cuando hay tantos sentimientos rondando por tu cuerpo, y tu mente.

Renaces más fuerte que nunca

Es un torbellino de sensaciones las que te atacan y no puedes poner pausa tu vida diaria. Eso por supuesto termina en una increíble ansiedad difícil de controlar.

Lamentablemente no hay una medicina para esto, ni un botón que apague tus sentimientos. Debes trabajar en tus emociones, pero eso no quiere decir que entre más pienses en eso mejor estarás.

Distrae tu mente, sin olvidar trabajar en tu dolor. Acude a profesionales, a tus amigos, y sobretodo no pierdas la paciencia. Sentir es parte de la vida humana, sea algo bueno o malo.

Pero una vez que hayas reconstruido tu corazón, y que hayas sanado las heridas comienzas a sentirte libre. Después de tantas enseñanzas solamente te vuelves alguien más fuerte.

Te recomendamos en video: