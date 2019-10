Incontinencia afectiva: el trastorno de The Joker que refleja una realidad

Aunque parece algo descabellado, la actitud tan cambiante, pasiva y explosiva a la vez de The Joker, no es un juego, es un trastorno que a cualquiera puede afectar y se denomina incontinencia afectiva.

“La incontinencia emocional o labilidad emocional es una condición neurológica que causa risas o llanto incontrolable, mayormente en momentos inapropiados. Tiende a afectar a personas con condiciones neurológicas preexistentes”, explicó al respecto el portal Health Line.

Síntomas de incontinencia emocional

Risa o llanto patológicos

Emotividad intensa

Desorden de expresión de emociones involuntarias

Reírse de forma incontrolable mientras estás molesto

Reírse o llorar en situaciones que no son graciosas ni tristes

Respuestas emocionales desproporcionadas

Explosión emocional que no es habitual en la persona

Aunque los síntomas parecen psicológicos, responden realmente a cambios de partes en el cerebro responsables del control de las emociones.

While the symptoms of emotional lability seem psychological, they’re actually a result of changes to the part of your brain that’s responsible for emotional control.

¿Qué causa la incontinencia emocional?

Algunas condiciones neurológicas y daños en el cerebro pueden llevar a una incontinencia emocional como el Alzheimer, demencia, esclerosis múltiple. También, algún trauma en la cabeza contusión, fractura de cráneo o una infección en el cerebro puede ocasionar este problema emocional en los pacientes.

Esta enfermedad es confundida comúnmente con depresión y otras condiciones de salud. Para hacer un diagnóstico más certero, debes mantener un diario donde plasmes tus síntomas, especificando cuándo ocurren y cuánto duran. Esto te ayudará a saber si sufres de incontinencia emocional.

Es imprescindible que acudas al médico y le expliques al doctor cuáles son tus síntomas para que te haga el diagnóstico adecuados y puedas mejorar con el tratamiento que te recete.

