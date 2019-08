Para qué sirve el fluconazol y por qué tantas mujeres deben usarlo

Muchas mujeres deben utilizar alguna vez en su vida fluconazol, un medicamento que es utilizado para combatir ciertas infecciones.

El fluconazol se utiliza para tratar las infecciones producidas por hongos, incluso por aquellas producidas por levaduras de la vagina, boca, garganta y esófago, según reseña el portal Mediplus.

El fluconazol pertenece al tipo de antimicóticos llamados triazoles y funciona haciendo más lento el crecimiento de los hongos causante de infecciones.

Es muy común que los médicos receten este medicamento a muchas mujeres cuando presentan infección vaginal por hongos, un padecimiento que gran parte de la población femenina padece al menos una vez en su vida.

La infección más habitual causada por hongos es causada por una levadura llamada Candida albicans, que es un tipo de hongo.

El fluconazol ataca las infecciones por hongos

Todos los seres humanos tienen en su cuerpo Candida abilcans, pero el equilibrio suele mantenerse. El problema ocurre cuando algún factor llega a alterar ese equilibrio y es cuando se produce una infección por hongo (Candidiasis).

“Las levaduras del género Candida pueden crecer excesivamente por muchos motivos diferentes. El estrés, el embarazo y las enfermedades que afectan al sistema inmunitario favorecen su reproducción. También la favorecen algunos medicamentos, como algunos anticonceptivos orales y los esteroides”, explica el portal Kidshealth.

Este tipo de infecciones comúnmente se trata con fluconazol, ideal porque no actúa matando la natural Candida abilcans, pero sí impide su proliferación no sana. Sin embargo, no todas pueden utilizar este medicamento, porque algunas personas son alérgicas por lo que el especialista determinará la mejor alternativa.

Este medicamento jamás debe ser utilizado sin las instrucciones de un médico, ya que la dosis y frecuencia dependerá de cada caso.

