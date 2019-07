Consuelo Schuster nos cuenta cuál es el alimento imprescindible en su dieta

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Mi mamá siempre nos enseñó a sentirnos seguros y querernos como somos, sin tenerle miedo a no buscar la perfección. Ella siempre nos inculcó querernos como somos, respetarnos, y respetar también a otras mujeres. A valorar la diferencia de los cuerpos y la particularidad de cada una. Con esa base crecí.

¿Qué desayunas normalmente?

Siempre estoy media apurada, lo cual no es muy recomendable. Mis desayunos son un café y unas galletas con mantequilla y mermelada; los fines de semana , cuando hay más tiempo, me gusta hacerme huevos revueltos.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Las verduras, son algo imprescindible en mis comidas.

Actividad deportiva favorita:

Bailar y andar en bicicleta.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche.

Uso tapa ojeras casi todos los días; he probado distintas marcas, ahora estoy con uno de Bobbi Brown que me gusta mucho. También uso bolsitas de manzanilla (frías) para bajar la inflamación. Como este mes estaré en “Peter Pan”, ¡seguro que usaré mucho más tapa ojeras y bolsitas de manzanilla!

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Además del tapa ojeras, un poco de mascara de pestañas y nada más. Si tengo algún evento uso base, un labial y resalto los ojos con alguna sombra.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Creo que tomar mucha agua siempre es beneficioso, en todo sentido.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi mamá me enseñó cada mañana a mirarse al espejo y sonreírte; aunque estés con problemas, todo se va a solucionar. La paz interior siempre te va a hacer bien

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Cuando era más chica no siempre me desmaquillaba en la noche. Ahora siempre me limpio la cara, aunque no me haya maquillado; es impresionante cómo se ensucia la piel.

¿Y cómo cuidas tu piel?

Tomando mucha agua, y protegiéndola del sol con cremas con factor solar.

Te recomendamos en video