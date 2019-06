El relato de una mujer plus size y los inconvenientes para encontrar la felicidad

Las mujeres plus size han sido aceptada poco a poco en la sociedad, ya sea en el mundo de la moda o maquillaje, pero no todas disfrutan de esas oportunidades.

Existen casos y chicas que han tenido una vida dura por lo que les cuesta encontrar su felicidad propia y aceptarse como son.

Aquí te dejamos el relato de una mujer plus size que luego de mucho tiempo y ayuda de varios profesionales hoy goza de un amor propio y una felicidad la cual le hace amarse tal y como luce.

Que tu peso sea el mismo peso de tu seguridad… Al principio te puede costar pero la verdad es que más allá de nuestra forma de cuerpo tenemos, todas, el mismo derecho a una vida intima plena, completa y muy satisfactoria.

Hoy en día no me cuesta ser sincera y decirles que al principio me costo mucho aceptarme y con cada relación me sentía privada, avergonzada, queriendo siempre tener la luz apagada o pensando: “Demonios va a sentir los rollos de mi espalda o va a ver mi celulitis”… Eso me costo lágrimas rupturas o tragos muy amargos. Aún más cuando alguien me dijo: “Con esas piernas gordas nadie más querrá estar contigo”. Y ahí, no solo rompieron mi corazón, me lastimaron alma y enterraron mi seguridad.

Luego de mucho trabajo emocional, terapias, lecturas; con el aceptarme y amarme entendí que si alguien quiere estar conmigo es porque le gusto tal cual soy; y tengo el mismo derecho, que cualquier mujer, a sentirme plena, a vivir mi sexualidad sin temor y disfrutar de mis momentos de intimidad de forma explosiva.

Cuando comencé a usar lencería mas coqueta, a tratar de ser mas sexy me sentía como un extraterrestre, hasta que dije “Basta, el tiempo es ingrato y quiero saber lo que es disfrutar de mi hermosa vida sexual” y sí que ha sido bueno…

Para que estés al tanto, un estudio demostró que una vez que las gorditas desarrollamos nuestra seguridad podemos llegar a ser una bomba de placer, todo lo contrario a varias chicas delgadas que buscan su “perfección” puesto que ellas pueden estar más enfocadas en como se ven que en sentir o entregarse al placer sin temor…

Te voy a confesar algo más: Cuando de intimidad se trata se puede decir que las mujeres con curvas disfrutan más su intimidad de lo que se atreven a confesar, y te cuento porque:

Tenemos mucho deseo sexual: Se demostró gracias a un estudio realizado por la Escuela de Etiología Humana y Animal de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, que las mujeres con caderas anchas tienen vidas sexuales más placenteras y activas, ya que su cuerpo está más nutrido con omega 3 y ácidos grasos, elementos que potencializan la actividad cerebral e incrementan la libido. Bravoooo!!!

Nos sentimos muy sensuales: Cuando estamos orgullosas de nuestras curvas nos llenamos de más confianza que aquellas cuyas figuras se dice son más "esbeltas". En realidad todas somos bellas, pero cuando se trata de sensualidad una chica plus size sabe que tiene una gran ventaja y eso se nota en la interacción que tienen con sus parejas sexuales. Boom!!

Creatividad en la cama y probar cosas nuevas: Quizá pienses que una chica con curvas es limitada y tímida en cuanto a posiciones y otras prácticas eróticas, pero estás en un gran error. En realidad, nosotras podemos ser más atrevidas y entregadas en la cama de lo que se pueden imaginar, razón por la que raramente diremos que no cuando se trate de experimentar cosas nuevas.

No le tomamos importancia a los pequeños detalles: Los hombres también se sienten inseguros en cuanto a su cuerpo o su rendimiento sexual, pero una chica con curvas no prestará atención a esos detalles porque sabe que son irrelevantes, ya que no tiene nada que ver con la química entre ambos o el placer que puedan sentir juntos… Qué les quede claro!!!

Es importante que siempre recordemos que: Nuestros cuerpos son más que la parte visual; son perfectos para destellar en la parte sensorial, en todo lo que podemos provocar y sentir; nuestros cuerpos sienten y van más allá de cómo lucen.

Muchas nosotras, las mujeres con curvas creemos que somos poco atractivas o menos sensuales que otras mujeres, pero lo cierto es que a muchos hombres les gusta sentir y tocar cuerpos de buenas proporciones… Y la vida me ha demostrado que es verdad, se los cuento con hechos basados en mi vida personal…

Para concluir quiero dejar algo muy en claro: No estoy diciendo que las mujeres delgadas no sean atractivas, tampoco va por ahí la cosa. Lo que quiero que entiendas es que tú, mujer con curvas, eres igual de atractiva que cualquier modelos de pasarela internacional y debes creértelo yaaaa!!!

Libérate de tus complejos y vive al máximo tu intimidad…

Te dejo muchos besos y nos estamos encontrando con más de nuestro estilo de vida plus size en una siguiente entrega… No olvides cuidarte, respetarte y amarte.

Te puede interesar:

Tener unos kilos de más presenta un gran impacto en las relaciones sexuales Una persona con sobrepeso al momento de tener relaciones sexuales puede presentar varios inconvenientes que afecta al deseo y al placer de la otra persona.

La Asamblea Nacional adecuará su establecimiento para un tener un lactario La Asamblea Nacional del Ecuador adecuará sus instalaciones para contar con el primer lactario institucional que beneficiará a decena de mujeres en el establecimiento.

Te dejamos un vídeo: