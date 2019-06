Aprovecha las vacaciones para los chequeos y el cuidado dental de tus hijos

Prevenir las caries es una de las prioridades de padres y especialistas de salud dental con sus pacientes, especialmente cuando tienen cortas edades.

La caries es una de las enfermedades más comunes de los niños, a nivel mundial está dentro de las 3 principales afecciones más comunes.

Cuando no se trata a tiempo este padecimiento puede desencadenar en una serie de consecuencias que afecta a la salud del infante: dolor, infecciones, trastornos alimenticios, problemas en el aparato digestivo, problemas de lenguaje, seguridad, etc.

En Ecuador, la incidencia de caries es muy alta. Los procesos cariosos en los niños avanzan mucho y puede traer complicaciones. Así lo muestran los estudios del principal centro odontológico infantil de Quito, Parque Dental.

Lastimosamente, los papás desconocen los principales cuidados que deben tener con sus hijos con respecto a su salud oral, ese desconocimiento trae como consecuencias que se crea que los dientes temporales no son importantes, que los niños no sean atendidos por profesionales especializados, que no sepan las bases de la alimentación y cuidados en casa para mantener una adecuada salud oral, que los niños no frecuenten al odontopediatra y que su primera visita sea cuando sean muy grandes o porque existen inconvenientes visibles. En definitiva la salud oral está integrada con la salud integral del infante.

Causas de las caries en los niños

Temor o fobia

En base a sus experiencias pasadas muchos papás “temen” por sus hijos al momento de visitar al profesional dental, involuntariamente retrasan la visita del niño lo más posible pensando que entre más grande el niño comprenderá mejor de hecho y lo asimilará, sin embargo entre más tiempo pase el niño sin visitar al odontopediatra es más probable que el niño contraiga caries y por lo tanto al momento de visitar por primera vez al odontopediatra su experiencia será de rehabilitación, será molesta y es cuando inicia la resistencia.

Como todos los hábitos positivos que inculcamos en nuestros pequeños (bañarse, ir a la escuela, ir al pediatra, etc.), estos requieren paciencia, dedicación y esfuerzo, debemos comprender que la verdadera y única odontología sin dolor es la prevención. Un bebé que visite a edades tempranas al odontopediatra, que cuide su higiene en casa seguramente no tendrá inconvenientes en el futuro y desconocerá las fobias o temores al tratamiento dental.

Recambio Dental

El recambio dental es una etapa importante en el crecimiento del niño, un adecuado cuidado oral hace que normalmente esta etapa sea sencilla de asimilar e incluso puede ser divertida para el niño que comienza a descubrir y entender que su cuerpo cambia en el crecimiento.

Por el contrario, si el niño no ha cuidado sus dientes temporales, esta etapa será muy compleja pues los dientes definitivos podrán heredar las afecciones cariosas de los dientes de leche, o no tendrán el espacio necesario o en algunos casos los dientes no caen solos y requieren de ayuda de un profesional.

La importancia de los chequeos y el cuidado dental

Limpieza diaria de los dientes

Sabemos lo complicado que es motivar a los niños a lavarse los dientes, por eso buscamos algunos tips para que esta labor se haga más fácil. Uno de los consejos es proponer a los pequeños lavarse los dientes en conjunto. O sea tú hijo o hija te ayuda a ti y tu a él. Así creerán que es más divertido y querrán repetirlo.

También puedes elegir una canción especial para la hora del lavado, una que sea divertida y buena para bailar, así podrán estar juntos en el baño disfrutando de la música y el cepillado.

¿A qué edad se recomienda se recomienda empezar el cuidado oral en los niños?

Prácticamente, el cuidado oral en los niños inicia desde el nacimiento, las técnicas de higiene oral cambian en función de su desarrollo dental. En los bebés se recomienda usar una gasa y conformen se van desarrollando los molares, se inicia la introducción del cepillo dental.

Puedes revisar las técnicas ingresando aquí.

La primera cita al odontopediatra se recomienda realizarla en el primer año de edad del niño, así el profesional puede valorar el adecuado desarrollo bucodental del infante y dimensionar el riesgo de caries u otras afecciones comunes que pueden afectar la salud integral del niño.

Conforme el niño crece y tiene contacto con otros niños, el riesgo de caries puede aumentar ya que la caries es una enfermedad contagiosa. Es por esto que los establecimientos educativos para preservar la salud oral en los niños normalmente solicitan un certificado de revisión dental.

Los padres deben realizar la limpieza oral de sus niños hasta al menos los 8 años, edad en la que el menor alcanza una madurez psicológica y de motricidad. Aún con un adecuado cepillado dental, conforme avanza el tiempo, se va generando una placa bacteriana que deberá ser evaluada y removida periódicamente por un especialista de tal manera que se prevenga de las caries y otras afecciones bucodentales comunes.

Las revisiones dentales de los niños deben hacerse trimestral o semestralmente (dependiendo del riesgo de caries del infante) para detectar cualquier anomalía con tiempo. Una época ideal para realizar las revisiones son las vacaciones, además que podemos obtener el certificado dental, un requisito en los establecimientos educativos, previa la entrada a clases.

