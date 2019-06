Si eres inteligente no te levantas temprano, reveló un estudio

Las personas que les cuesta mucho trabajo levantarse temprano son distintas a los demás, pero un rasgo original ahora se le suma: son más inteligentes que el resto. Así lo reveló un trabajo científico realizado en Londres, el cual reveló que las personas que a las personas que les da trabajo salir de la cama en la mañana tienen un mayor coeficiente intelectual.

Los psicólogos Satoshi Kanazawa y Kaja Perina realizaron el estudio, titulado Why night owls are more intelligent, basado en las entrevistas de 15.197 estudiantes a lo largo de cinco años de seguimiento.

Los expertos concluyeron, en el estudio, que las personas a las que se les dificulta levantarse temprano, o a su hora, simplemente están escuchando a su cuerpo, y lo que necesita.

Según ellos, este comportamiento también revela otros rasgos de su personalidad: Son más independientes, creativos y ágiles a la hora de resolver un problema complejo.

¿La razón?, al parecer al decidir la hora en la que uno se acuesta, cuanto duerme y a qué hora levantarse es una señal “fuerte de inteligencia”.

En otras palabras, quienes son capaces de ignorar tanto la alarma como los estímulos externos, como la luz o los sonidos, son personas que tienen un fuerte sentido de “independencia y de escuchar a su cuerpo”.

