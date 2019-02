Recetas de pan proteico: Una alternativa para adelgazar desde casa

View this post on Instagram

Prepara este pan sin harinas! . ¿Cómo se prepara?◾ . Mezclar el queso crema con las yemas hasta homogeneizar✔ . Agregar el polvo de hornear a las claras y batir a punto de nieve✔ . Incorporar la primera mezcla a las claras con movimientos envolventes✔ . En una bandeja con papel encerado, distribuir cucharadas de la preparación en forma de círculos✔ . Hornear a 180 grados por 15-20 minutos✔ . No hay nada malo de comer pan o harinas, sin embargo, es una buena opción si buscas una opción baja en carbos👍 . Agradecimientos a la repost: @giangosfit