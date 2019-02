Conoce los beneficios del jugo de apio: Un vegetal esencial para tu vida

View this post on Instagram

El apio es un vegetal que tiene un sabor suave, pocas calorías y un alto contenido de fibra, que lo convierte en un ingrediente ideal para las dietas. Además, su jugo tiene elementos nutricionales únicos. Contiene luteolina y apigenina, dos poderosos antioxidantes, así como cumarinas, ftalidas, vitamina C, calcio y hierro, por lo que aunque muchas personas no toman en serio como verdura, el beberlo puede tener un buen impacto en su salud en general. . ¿Cómo hacer jugo de apio? Ingredientes: 4 tallos de apio 1 manzana, sin corazón y pelada 1 zanahoria (mediana), pelada 1 cucharadita de miel . Preparación: . 1. Lava bien todos los ingredientes. 2. Agrega el apio, la manzana y la zanahoria a una licuadora. 3. Mezcla de 2 a 3 minutos hasta que la consistencia sea pareja. 4. Cuela la mezcla en otro recipiente. ¡Todo lo que necesitas es un vaso de jugo de apio antes de acostarte para sentirse renovado por la mañana! 😊👍