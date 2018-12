3 remedios caseros para desinflamar tus pies cansados por usar tacones muy altos

Usar tacones muy altos se hace obligatorio en las fiestas con tus amigas, algún cumpleaños, una boda y, por supuesto, en las celebraciones de fin de año. Pero luego, al día siguiente… clamas por una solución para desinflamar tus pies.

Aunque con este tipo de calzados luces alta y con una silueta estilizada, la posición del pie al usar tacones no es la habitual ni la más saludable.

Existen trucos para cuidar tus pies incluso cuando tienes tacones, como por ejemplo usar almohadillas antideslizantes en los zapatos, sirven de soporte en cada pisada porque están hechas de gelatina.

Pero si de todas maneras vas a usar tacones, toma en cuenta estos remedios para después desinflamar tus pies:

Nueva Mujer Los tres consejos de oro para cuidar tu cabello en invierno La hidratación es la clave para que tu cabello se mantenga sedoso, brillante y con un aspecto saludable.

Agua, sal y esencias

Es lo más básico y también uno de los remedios más efectivos. En un envase con agua caliente introduce tus pies. Al líquido, previamente puedes incorporar varias cucharadas de sal que tiene acción desinflamatoria, aunque también puedes añadir aceites refrescantes de eucalipto o menta. ¡Sentirás revitalizados tus pies! Así mismo, puedes optar por echar una infusión de manzanilla al agua tibia que baña tus pies que también sirve para la inflamación.

Un spa en casa con piedras de río

Estira tus pies y luego introdúcelos en un envase con agua caliente. Pero en el fondo del recipiente coloca piedras de río, pon la planta de tus pies sobre ellas, haz presión contra las piedras y mueve tus dedos. Todo este movimiento en conjunto servirá para relajar tus pies y poco a poco podrás desinflamar tus pies.

Solución infalible: crema y masajes

Una opción que nunca falla y que puedes aplicar aun cuando no uses tacones, es darte masajes en los pies con una buena crema humectante. Esto permitirá que uses los tacones con menos molestias ya que tu pie estará relajado siempre y, después de usarlos, puedes masajearlos con una crema a base de eucalipto o menta para refrescarlos y dejarlos listos para tus tareas al día siguiente.

Otra opción para desinflamar tus pies y eliminar los líquidos en tu cuerpo que pueden causar también la hinchazón tiene que ver con la alimentación. Puedes ingerir diuréticos naturales como la patilla, una fruta milagrosa en ese sentido, también vegetales como pepino, los tomates y la berenjena.

Te recomendamos en video: