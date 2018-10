¡Vivir el luto en 5 etapas! "Es un dolor con el que se aprende a vivir": Psicoterapeuta Carlos Fraga

El luto "es un túnel que parece duro, oscuro, pero que siempre ofrece un mundo de esperanzas". Así lo define el psicoterapeuta venezolano Carlos Fraga, quien explica que el duelo se puede vivir en 5 etapas explícitas en un "viaje de la mente al corazón".

A través de su programa La vida es hoy, el también conferencista afirma que el luto debe codificarse. "Implica hacerlo entraña y saber que allí, porque es un dolor que no se supera sino que se aprende a vivir con él. El duelo es el tránsito entre una pérdida y una ganancia", expuso.

El psicoterapeuta destaca la importancia de codificarlo, porque al no hacerlo puede derivar en enfermedades crónicas estomacales o incluso ansiedades. "Para que sea una ganancia, debemos aprender que no se trata de situaciones malas, sino distintas, eso es fundamental. Hay situaciones distintas con la que se nos hace difícil lidiar", explicó.

Un luto está relacionado comúnmente a la muerte, "pero la única muerte real es el olvido, y lo digo con mucha responsabilidad". Carlos Fraga apunta "los seres que perdemos se nos vuelven brisa: los sentimos, los olemos, hay algo de nosotros que sabe que están allí. Por lo tanto se puede convertir en un santo privado y lo importante es que te recuerden que vale la pena amar y lo que viviste con esa persona".

Carlos Fraga define 5 etapas del duelo

Shock emocional

Evidentemente lo tenemos que sentir. Ese golpe va a ser distinto para cada uno. Hay personas que les dura un minuto, pero a otras les puede durar toda la vida.

Negación

Esta etapa no se produce en todos. Esto tiene que ver con "a mí no me pasa nada", "eso es un error, no me está pasando". Muchos necesitan un rato de negación porque todavía la psique no está apta para recibir un golpe de esa magnitud. Y nuestra sabiduría interna nos marca la pausa. La negación no es condenable.

Catarsis

Es una palabra griega que significa: "qué salga eso". La catarsis es encerrarse en un baño y gritar, o bajo una almohada. Muchas personas se trancan en esta etapa porque como fuimos educados para ser buenos y no felices, entonces no sabemos qué hacer cuando nos toca no ser buenos y poder decir una cantidad de cosas que nos provoca y sale de los más hondo de nosotros. Lo que no explota, implota a través de enfermedades.

Quienes no saben hacer catarsis pueden escribir cartas, pero cartas donde se saquen todo. Luego las queman y se bañan, sintiendo que el agua purifica todo el cuerpo.

Vacío

Otro paso del viaje. Una vez que ya culminó el desahogo, viene a entrar en un vacío. Y es normal sentir un ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo me monto otra vez en el tren de la vida? Ese vacío es duro, pero maravilloso, porque te permite escoger el vagón del tren donde quieres montarte. Y allí es donde se presenta una quinta y última etapa.

Decisión

Ahora decido reponerme de esta lesión emocional, utilizar a mis santos privados. Inspirarme e ir hacia adelante con mis nuevos objetivos. Este paso es fundamental para codificar que viviste un duelo.

"¿Saben qué se parece a la vida?… El luto. Vas a tener una cercanía contigo, que quizás nunca tuviste", finalizó Fraga.

