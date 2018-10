3 consejos para tener el cuerpo perfecto para el verano ¡Incluso puedes comer helado!

Dieta de la sandía, dieta del agua con el limón, low carb ¡Son tantas dietas existentes por ahí! Pero no hay que desesperarse. El proyecto de verano comienza ahora. Para quien quiere aprovechar el verano para desfilar un cuerpo más torneado, unos abdominales de película y las piernas más delineadas, separamos 3 consejos de por dónde empezar. ¡Todavía hay tiempo!

Se aproxima la estación más caliente del año y todas buscamos tener el cuerpo para lucir ese bikini que tanto nos gusta.

Mientras muchas apuestan en la depilación en esa época del año, otras se arriesgan en la idealización del cuerpo perfecto y corren hacia las clínicas de estéticas a fin de perder las grasas localizadas que aún quedan.

La nutricionista Luciana Verona compartió unas sugerencias de cómo ganar masa magra hasta el verano. Si ese es su objetivo, no pierda el foco y haga una planificación. ¡Compruebe los consejos de la profesional y las manos de la obra!

Siempre se comienza por la comida, una taza de helado en las mañana no cae mal

Primero, debemos hacer una desmitificación respecto a la idea del pre y del post-entrenamiento. "El cuerpo no absorbe prontamente todo lo que consumimos. Cuando realizamos algún tipo de actividad física, trabajamos mucho más con el glucógeno muscular (acción de energía rápida del organismo, encontrada principalmente en el músculo y en el hígado), que ya debe estar sintetizado", explica la nutricionista.

"De acuerdo con lo que se entiende por la alimentación que precede a la actividad física, lo que va a ayudar depende de su objetivo. Para perder grasa, realizar los ejercicios físicos en ayuno funciona bien. Pero si se siente mal, puede incluir una comida ligera y tanto los alimentos helados como los jugos son absorbidos más rápidamente por el organismo. Otra buena opción es el plátano con miel y salvado de avena o canela ", concluye Luciana. Ya sea para perder grasa o ganar músculo, una alimentación regulada es lo importante. No basta con enfocar sólo en el pre o post-entrenamiento.

Hacer pequeñas comidas proteicas de 3 en 3 horas

Los pequeños platos proteicos son importantes aliados a la hora de ganar masa magra. Prefiera una alimentación con comidas consideradas de verdad. Es decir, con alto contenido nutritivo y que trabaje principalmente la saciedad. "Los triglicéridos de cadena media (grasas fáciles de ser rotas por nuestro organismo para ser usadas como energía) trabajan bastante en el organismo, haciendo que la persona se sienta saciada. Las frutas y jugos con psyllium espolvoreado también son buenas pedidas, sin embargo, el aguacate es una de las mejores opciones a pesar de contener alto contenido calórico. La punta es optar por 1/4 de la fruta amasada con pedacitos de cacao o pedazos de coco. Otra buena elección para los bocaditos proteicos de 3 en 3 horas son los huevos que se pueden mojar en el hummus tahine y quedan una delicia. Además, el colágeno mezclado con el jugo también es un buen aliado a la hora de optar por los aperitivos de medianoche ", explica la nutricionista.

Propiedades termogénicas

Es siempre bueno subrayar que los alimentos termogénicos no hacen milagros y no te dejará en línea de la noche a la mañana. Sin embargo, ayudan a hacer que el cuerpo se desinflame, lo que, por consiguiente, contribuye al funcionamiento del organismo. "Lo que ayuda a la pérdida de grasa es un cuerpo que funciona, que no está inflamado, por lo que se debe gastar más de lo que consume. La práctica de las actividades físicas ayuda al cuerpo a quedarse con el hígado sano, lleno de vitaminas del complejo b) Sin ella el órgano no produce la glutatión (enzima antioxidante) y acaba teniendo la dificultad en la pérdida de peso ", explica Luciana.

"Aunque los alimentos con propiedades termogénicas no son los responsables únicos por la pérdida de peso, son buenos aliados en la estrategia para quien quiere perder grasa. La infusión del hibisco o del té verde es una buena opción, también el jengibre puede ser utilizado como una estrategia anti-inflamatoria, ya que ambos son raíces”.

Te recomendamos en video