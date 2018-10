"Nunca tendrás el amor que sueñas, siempre tendrás el que necesitas": Psicoterapeuta Carlos Fraga

El psicoterapeuta y conferencista venezolano, Carlos Fraga, afirmó que la relación de pareja "es una instancia que obliga al trabajo". A través de su programa La vida es hoy, aseguró que dicho trabajo "se puede hacer muy mala manera, a través de la proyección, o de muy buena manera: cuando lo que sucede a esa persona lo comienzo a ver en mí".

Expuso un ejemplo sencillo: cuando la guayaba está madura llega el pájaro y se la come. El también sexólogo hizo referencia a que "la persona que va a llegar a tu vida, lo hará en la instancia de madurez perfecta para ti".

"Ese ejemplo es importante tenerlo en cuenta porque nunca tendrás el amor con el que sueñas, siempre tendrás el amor que necesitas. ¿Por qué? Porque nosotros soñamos en una desmedida o desproporción de lo que somos", explicó.

Carlos Fraga dirigió: "Seguramente te ha pasado que te encuentras con personas a las que le atraes y que además poseen una cantidad de cualidades perfectas para ti, pero tu sientes un 'no sé, no sé qué pasa'. ¿Sabes qué pasa? Que ese pajarito está oliendo que esa guayaba no está madura… para ti. Que de alguna manera ese no es el amor que tú necesitas".

Límites y equilibrios

"Tú puedes terminar enamorándote de personas que después erróneamente vas a llamar 'persona equivocada' (…) pero en el amor no hay equivocaciones, eso te lo puedo garantizar, en el amor las cosas son perfectas, inclusive aquellas que no funcionan porque algo vienen a darte", afirmó el especialista.

Habló sobre los límites y el equilibrio que una relación de pareja debe sostener para alcanzar el éxito amoroso. "Sea de cualquier índole, una pareja funciona cuando hay equilibrios y límites claros. Sobre todo cuando yo sé ponerlos y sé respetar el de los demás".

"¿Y cómo se respeta? Uno: cuando sabes que no eres dueño de nadie, bajo ninguna circunstancia. Dos: Siempre se debe preguntar y no asumir. Y tres: saber, en profundo agradecimiento, que en un planeta donde hay 7 mil 500 millones de personas, ese ser se fijó en ti y le interesa estar contigo", aseveró Fraga.

Te recomendamos en video