Por qué deberías dejas de obsesionarte con encontrar el amor

"Encontrarás el amor cuando dejes de buscarlo" parece una frase cliché y sin sentido cuando te sientes sola y si nadie a quien darle todo el amor que tienes en el alma. Pero nunca ha sido tan cierta como ahora.

Lo sé, sientes un enorme vacío y ya estás cansada de ser la única soltera en tu grupo de amigos o de ver en cada esquina una pareja feliz, tomada de la mano. Suspiras con cada película cursi tipo The Notebook y buscas en cada rincón un candidato a ser tu "Noah" (Ryan Gosling) aunque una parte de ti, ya se ha cansado de luchar para encontrar el amor. Te tengo una noticia: ¡deja de hacerlo!

La soltería es difícil para muchos, sobretodo para aquellos que tienen altas expectativas en cuanto a su vida amorosa se refiere. Pero seamos honestas, cuando te obsesionas, el amor toma un sabor agridulce y cuando menos lo piensas, en vez de atraer al otro, lo ahuyentas.

Cuando te obsesionas, se percibe tu desesperación en la cara, tu odio por las citas y tu poca capacidad por estar sola.A todas nos ha pasado en algún momento y gran parte de la culpa la tienen las expectativas sociales a las que estamos atadas. Expectativas sobre ser perfectas, tener una pareja perfecta, un hogar perfecto, hijos perfectos, todo perfecto. Aunque muchas de nosotras ya no vivimos bajo esa idea de cómo "debe ser" una familia o un hogar perfectos, hay una parte que prevalece en nuestro interior y que nos hace obsesionarnos con encontrar el amor.

Vamos, habrá quien en estos momentos esté más feliz sola, leyendo un libro en casa imaginando al galán de la historia; habrá quien esté feliz comiendo pizza con su mejor amiga, hablando de lo mal que les va en el amor y habrá quien prefiera estar rodeada de amigos bailando en un bar con la esperanza de llamar la atención de alguien.

Todas llevamos la soltería de diferente manera pero si algo es importante repetir: no hay que obsesionarse con la idea de encontrar el amor perfecto.

Aquí hay algunas razones para dejar de hacerlo:

Tienes el resto de tu vida para que el amor suceda.

Mientras que tus amigos se están emparejando, casándose, teniendo bebés tu estás preocupada por escapar del trabajo para ir a alguna playa exótica ¡y eso es igual de increíble! Cada quien tiene diferentes planes de vida y quizá para algunos, casarse o tener bebés no estaba en los suyos pero les cambiaron la jugada. Nunca sabes así que no debes obsesionarte por ello. Tienes toda tu vida por delante y depende de ti explorarla y tomar lo que te ofrece. Toma el control de tu vida y crea tu propia felicidad. La historia de tu vida no está escrita y el amor te encontrará de muchas otras maneras. Deja de concentrarte en lo que no tienes en este momento y comienza a creer que tienes el poder de cambiar tus circunstancias. Vive el momento.

Aprende a amarte a ti misma

Hay otro dicho que dice "no encontrarás el amor hasta que empieces a amarte a ti misma" y también es cierto. Pasamos tanto tiempo diciendo que nos amaremos más una vez que hayamos perdido más peso, que nos hayamos hecho un corte radical de cabello o que compremos ropa nueva para renovar el armario. Pensamos que el amor hacia nosotras llegará con el hombre de nuestros sueños. Hay una gran diferencia entre dar amor condicional y dejar que nuestro amor sea incondicional. Pasamos gran parte de nuestras vidas criticando quiénes somos, siendo nuestro peor enemigo y en cierto modo, eso nos hace activar una capa protectora en nuestro corazón para que nadie nos lastime. Deja de tratarte a ti misma como una idea de último momento porque eres más que un segundo plato. Aprende a tratarte con el respeto y el amor que mereces y te sorprenderás de cómo tu visión de la vida cambiará para bien.

Sé la mejor versión de ti misma.

Esto va de la mano con el punto anterior, así que presta atención. En lugar de tener miedo a la vida soltera, sumérgete completamente en aprender a estar sola. Créeme, estar sola también es un privilegio que entre tanto ajetreo de la vida diaria, no muchas veces podrás tener. Siente pasión por tu vida y las cosas increíbles que deseas lograr. Haz una lista de todo lo que te entusiasma y comienza a llevarlo a cabo. Empieza a salir contigo misma, ve a un restaurante o al cine y siéntete cómoda de tu propia compañía. Comienza a crear la vida que deseas para ti y sobretodo practica el autocuidado. Sé paciente y permanece positiva, verás cómo atraerás todo lo que quieras en la vida.

El amor está a tu alrededor.

Enamorarse puede ser la experiencia más hermosa y satisfactoria del mundo. Las relaciones románticas son lo que muchos humanos desean, pero no es la única forma de amor que necesitamos. El amor está a nuestro alrededor y depende de ti reconocerlo completamente. A veces estamos tan consumidas con el amor que no tenemos que nos olvidamos de estar agradecidas por el amor que hay en nuestras vidas todos los días. Agradece el amor que recibes de tu familia y amigos y crea un vínculo más con aquellos en tu vida que a veces descuidas.

