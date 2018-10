4 deliciosos snacks para ver tus series favoritas este fin de semana que no te harán engordar

El fin de semana es el mejor momento para ver un maratón de nuestras series favoritas.

Y un maratón no es perfecto si no hay snacks, pero tranquila, que si no quieres engordar, aquí te traemos los más deliciosos y saludables que puedes consumir.

Berries

Si te encantan los snacks dulces, los berries son perfectos, pues puedes colocar en un bowl fresas, frambuesas, granada y uvas. Además de mucho sabor, estos alimentos te brindarán mucha fibra y muy pocas calorías.

Palomitas naturales

Aunque no lo creas, cuando comes palomitas naturales estás cuidando tu peso. Lo mejor es comprar maíz palomero y hacerlas tú misma en una cacerola, así podrás aminorar la cantidad de aceite y de sal.

Chips de verduras y frutas

Solo debes cortar tus verduras favoritas, como papa, camote, betabel, calabaza, o frutas como manzana o plátano, en rebanadas muy delgadas y hornéalas.

También puedes freírlas sin aceite en una freidora de aire caliente. Puedas sazonar con sal, pimienta y una salsa de preferencia natural.

Pudín de chía o linaza

El pudín de chía o linaza es un postre rico, dulce y bajo en calorías.

Puedes prepararlo con leche de coco o almendras, un poco de canela, y sustituto de azúcar al gusto. Mezcla todo en una taza y déjalo reposar en el refrigerador unas horas para que tenga mejor consistencia.

Para acompañar estos snacks puedes tomar agua o endulzar el agua de limón o flor de Jamaica con el sustituto de azúcar que más te guste.

