¡Atentados al amor! 3 conductas que pueden acabar con tu relación

La garantía para que las relaciones se mantengan a lo largo del tiempo reside en la actitud de la pareja, no solo respecto al otro, sino también respecto a uno mismo.

En toda relación no todo es perfecto. En ocasiones, algunas conductas pueden acabar tu relación de manera instantánea.

Te presentamos algunos aspectos que afectan de manera grave tu relación y que deberías evitar:

Criticar a tu pareja

Criticar siempre a la pareja no es una buena idea, aunque hay momentos en los que resistirse, en realidad es una misión imposible. No pasa nada si es sólo una fase pasajera, pero ya hay un problema cuando la crítica es una parte integral de la pareja. Si es una constante que define los días juntos, puede ser terrible y acabar con la relación. Si quieres tener una relación sana debes eliminar ese mal hábito.

Desprecio

Es una de las conductas más destructivas en una relación. Puede verse en las burlas, los comentarios para ridiculizar a la otra persona o hacer que se sienta inferior, los insultos, las imitaciones en forma de burla, los comentarios que transmiten la idea de que eres superior a tu pareja o ciertos gestos que indican rechazo, como desviar la mirada con desprecio.

Estar a la defensiva

Consiste en buscar excusas y no aceptar la responsabilidad de nuestra conducta. Las excusas transmiten a la otra persona el mensaje de que no la tomas en serio, intentando hacer que crea algo que no es cierto.

Con información de Deivis Rodríguez

Te recomendamos en vídeo: