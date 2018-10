¿Cuáles son los efectos secundarias de las pastillas anticonceptivas en hombres?

Efectos secundarias de las pastillas anticonceptivas en hombres

Para la sociedad, las mujeres son culpables en todo momento por sus embarazos. Son ellas las que no se cuidaron, son ellas las malvadas que no los quieren tener o las que no tienen el cerebro para tomar precauciones.

La sociedad exenta de la culpa a los hombres puesto que jamás se pensó en fabricar medicamento para impedir el embarazo, pero que ellos fueran los consumidores.

Afortunadamente, la ciencia por fin ha intentado ponernos en igualdad de condiciones y ha creado las pastillas anticonceptivas para ellos.

El estudio lo realizó la Sociedad de Endocrinos en Chicago. Ellos lograron encontrar unapropuesta distinta que evita el embarazo y que hace que los hombres se involucren más en el proceso por evitarlo.

Es una píldora llamada dimethandrolone undecanoate, conocida como DMAU. Ésta reduce la testosterona y otras sustancias que se relacionan con la producción de espermatozoides.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Alterar tu cuerpo para evitar embarazos nunca sale gratis. Muchas veces trae consigo los inevitables efectos secundarios que pueden llegar a ser molestos aunque terminas acostumbrándote.

Por demasiados años fueron las mujeres los que tuvieron que aguantar esto dado que la opción solamente existía para ellas. Ahora la opción de la pastilla o inyección anticonceptiva para hombres hará que se bloqueé el paso de los espermatozoides. Se planea que llegue al mercado entre el 2018 y el 2020.

Lamentablemente, ellos también podrán sufrir los efectos secundarios. Recordemos que la presencia de éstos no es una regla y depende mucho del organismo de cada persona.

Acné

Incremento de deseo sexual

Dolor en el área de la inyección

Desorden emocional

Crecimiento de músculo

Los efectos en realidad son muy similares al de las mujeres, y también tendrán que adaptarse a ellos. Solamente faltan algunas pruebas sanitarias para comprobar todos los posibles caminos.

