¡Alerta! 7 cambios que experimentan tus senos cuando desarrollas cáncer de mama

El cáncer de mama es la proliferación descontrolada de las células mamarias y se origina, generalmente, en las glándulas de leche (lobulillos) o los conductos que la transportan hacia el pezón.

Muchas veces el cáncer de mama no puede ser detectado a tiempo, pues puede que no cause ningún síntoma.

El bulto puede ser demasiado pequeño para ser palpable o para provocar cambios inusuales que puedas detectar por tu cuenta.

Sin embargo, si sientes algún cambio inusual en alguno de tus senos, algo anormal que capte tu atención, debes acudir al médico de inmediato para descartar el cáncer o atenderlo a tiempo.

Aquí te decimos cuáles son esos cambios inusuales del cáncer de mama según la Asociación Americana del Cáncer.

1.- Aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo (axila)

2.- Cambios en el tamaño o la forma de las mamas

3.- Enrojecimiento o descamación del pezón o los senos

4.- Endurecimiento o hinchazón

5.- Secreción del pezón

6.- Irritación o hundimientos en la piel

7.- Dolor en cualquier parte del busto

Estos cambios pueden ser también indicios de afecciones menos graves y no cancerosas, como una infección o un quiste. Por esto es importante que un médico revise inmediatamente cualquier cambio en las mamas.

