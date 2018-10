¡Esta noche no! 4 formas cariñosas de decirle que no quieres sexo

En la sutileza está la clave. A diferencia de nuestra pareja, dispuesto los 365 días del año, no siempre estamos aptas para el sexo. El cansancio, el estrés o quizás algún efecto hormonal te impide elevar tu deseo, por lo que únicamente prefieres dormir.

El problema radica en cómo comunicárselo a tu hombre sin herirlo sentimentalmente o dañar su ego. Te presentamos cuatro maneras de decirlo para que la armonía continúe en la cama.

Sinceridad ante todo

Lo más recomendable es que evites las excusas. La confianza en estos episodios permitirá que la relación siga creciendo. No mientas ni hagas gestos dudosos en su presencia, en lugar de eso puedes proponerle otra forma amorosa de compartir las sábanas.

Intenta con: "Hoy no me siento bien, ¿qué tal si me acurrucas en tus brazos y me acaricias?"

Explícale tus motivos

La comunicación es lo más importante en una relación. No dejes que el momento se torne negativo o que cause problemas en el futuro. Si sientes cansancio o pasas por un proceso femenino que te roba el deseo sexual, convérsalo con él y hazle saber que se trata de ti.

Esta será una manera interesante de usar el "no eres tú, soy yo".

Endulza el momento

Afírmale con cariño que solo quieres sus caricias, sin sexo. Si el día te ha bajado las "ganas", que no suceda lo mismo con tu ternura. Atención a eso, amiga.

Prueba con: "Mi amor, no me siento con ánimos, pero me encantaría dormir abrazada a ti".

Manda alguna indirecta, pero con cuidado…

"El día estuvo muy cansado", "estoy loca por que se termine el día" o "qué día tan pesado, hoy no pegué una". Por allí puedes comenzar, pero quizás no sea suficiente. Él optará por buscar contentarte con una buena dosis de sexo, pero si lo combinas con el consejo anterior, debería quedar claro y sin heridas que… ¡esta noche no!

