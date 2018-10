¿Cómo superar una infidelidad sin perderte en el intento?

Cómo superar una infidelidad

Nueve pasos que te ayudarán a responderte la pregunta de cómo superar una infidelidad. No es sencillo, es un proceso, pero al final tu camino será más brillante; aunque a veces lo dudes.

1.- El tiempo cura todo

Te sientes mal, crees que ese dolor será eterno y no ves el final del camino. ¿Sabes algo? Es normal y parte del proceso. Puede que tus heridas se tarden más en sanar que la de otras personas.

No compares las situaciones. Tú tienes una forma de resanar tu dolor y eso está bien. Solamente tienes que ser muy consciente que llegará el día que te sentirás menos mal y luego el que ya no pensarás en esa persona.

Volverás a confiar, volverás a amar y cada día aprenderás más de las relaciones.

2.-Sé honesta contigo mismo

Tienes el tiempo perfecto para que aprendas a conocerte del todo. Tienes que saber cuándo salir, cuándo quedarte en casa y cuándo comenzar a salir con otras personas.

No intentes ocultar tus heridas por pena y empieces a caer en relaciones cuando no estás preparado. Lo más importante es que seas fiel a ti mismo.

3.- Cuídate a ti misma

También es una gran oportunidad para que te hagas ese cambio de look, para que te des un día de spa, o con tu comida favorita. Aprende lo especial que eres porque si tú no lo aceptas nadie lo hará.

Es el tiempo de superarte, de amarte, de abrazar todos tus defectos y cualidades. Cuando alguien te es infiel sueles quedar en una posición muy vulnerable y hasta auto destructiva. ¡No caigas en esos errores!

4.-Recuérdate que no fue tu culpa

Otro de los pensamientos erróneos más comunes es pensar que fue tu culpa o que no eres suficiente. Esta negatividad puede jalarte a un abismo profundo del cual es difícil salir.

Eres suficiente, no fue tu error, esa persona fue quien no respetó el acuerdo del compromiso que tenían. Aunque la relación es de dos, y hayan tenido problemas no excusa que la resolución se haya fracturado con dicha falta de respeto.

También lee: Cómo superar a la persona que no te ha respetado y que aún así no puedes dejarlo ir

5.- Búscate una actividad

Normalmente también duele mucho llenar el espacio que esa persona ocupaba. Ya no tienes esas actividades, con quién ir a esos eventos, a esa película, o pasar tus tardes.

Sientes que algo falta y en lo que cambias nuevamente tu rutina siempre es bueno buscarte otras actividades. Sal, haz ejercicio, métete a esas clases de baile que siempre deseaste, o esas clases de pintura que te daba miedo. No importa qué hagas, mantenerte ocupado siempre ayuda a que no te claves con el mismo dolor.

6.- Apóyate en tus amigos y familia

Las personas que te aman son la mejor medicina. Rodéate de aquellos que sepan apreciarte, que te den el amor que necesitas y la paciencia que procesos de este índole requieren.

Asimismo, ellos te distraerán, te mantendrán en una dinámica más sana, y el amor que te proporcionan te funcionará como un bálsamo.

7.- Aprende a estar sola

Muchas veces estar sola parece lo más difícil. Nos han enseñado desde pequeños que un amor nos define, que las historias románticas son la única forma de llegar a la felicidad.

Rompe con ese estereotipo, hay muchas maneras de encontrar la plenitud y ésta no se encuentra siempre en los brazos de otra persona.

También lee: Las señales que atraen a los patanes y cómo evitarlas

8.- Busca ayuda psicológica

No es de locos ir al psicólogo. Ayuda a saber manejar el torrente de emociones que tienes en esos momentos. Te hace reflexionar perspectivas que jamás te habías planteado y de esta manera logras sanar con mayor facilidad.

9.- Aprende a perdonar

Al final no hay villanos, todos cometemos errores y guardar resentimiento solamente te hace daño a ti. Aprende y disfruta la etapa que fue. Nunca es todo malo ni todo bueno; por lo tanto acéptalo por lo que fue.

La vida tiene matices y no todo es de un solo color.

Te recomendamos en video: