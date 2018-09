5 tipos de personas a las que nunca deberías pedir consejos sobre relaciones amorosas

Todos hemos pasado por rupturas y crisis existenciales-románticas. Nos enamoramos perdidamente de alguien, idealizamos las cosas, rompemos con la rutina por estar con alguien más y nos rompen el corazón de la manera menos esperada. Cuando de amor se trata, a todos nos da miedo decir las cosas que sentimos, como las sentimos, por miedo al rechazo y a mostrarnos vulnerables.

Realmente no es divertido sufrir e silencio y siempre llega un punto en el que necesitas sacar todo lo que sientes, con la esperanza de que alguien te de un consejo a prueba de fallas. Hablar es bueno. Hay algo en verbalizar nuestros sentimientos que nos hace sentir mucho mejor acerca de lo que está pasando. Nos ayuda a pensar con claridad, ver el problema desde otra perspectiva y encontrar una solución donde creíamos que no había.

Pero elegir a la persona adecuada a quien contarle nuestros dramas puede ser difícil Nadie quiere crear más problemas o agregar cualquier negatividad al mundo. Además, no todos tienen la suficiente sensatez para darnos algo que realmente nos sirva.

Por eso, si estás atravesando una crisis amorosa y estás en busca de consejo, será mejor que te olvides de recurrir a estas personas.

Las personas que están enojadas o amargadas

Existen ciertas personas que parecen estar enojadas con la vida porque todo el tiempo se quejan o hablan mal. A veces, son las peores en aconsejar de amor porque no han estado en una relación desde hace mucho tiempo o tuvieron una mala separación. Sus consejos son más bien como quejas e involucran muchas advertencias sobre el "juego" o la cultura de citas en general. Por supuesto, son las primeras en plantearte el panorama más caótico y en romper todas tus expectativas con su crudeza. Claro, a veces es necesario una dosis de realidad y palabras directas pero alguien que habla con enojo no es un buen punto de partida para solucionar tus crisis.

Las personas que sólo creen en los "amores de una noche"

La mayoría de los que caen en esta categoría son los hombres, aunque también existen mujeres que lo hacen. Lo que estas personas dicen es que no importa qué tan bueno sea el otro, jamás buscarán hacer una conexión real por no quieren ser heridos o rechazados. Estas personas por lo general te dirán que bastará con que des halagos, te emociones un rato y después desaparezcas. Dependiendo de lo que estés buscando, esto puede funcionar momentáneamente pero puede ser que rompa con todo lo que piensas sobre las relaciones.

Las personas que siempre están solteras

Hay dos tipos de amigos eternamente solteros.

Tipo A es el que ama estar soltero.

Les encanta no estar atados a nadie y el problema aquí es que puedes envidiar su "libertad" y pensar en aplicarla. En el fondo, probablemente no estés buscando romper, así que no hables con este amigo sobre tus problemas de amor. No te limites a renunciar para recuperar tu "libertad" sólo porque este amigo así lo hace,

Su libertad funciona para ella, pero en el fondo, esta libertad de la que tanto habla puede ser una máscara para ocultar el hecho de que desearía tener a alguien en su vida y no sabe cómo.

Tipo B es el que siempre está deprimido

Esta persona está siempre sola y no puede conseguir una cita o un partido aceptable en Tinder. Está triste y odia al mundo porque no puede encontrar a nadie a quien amar. Este amigo te dirá lo terrible que es tu vida e inconscientemente te hará creer que debes estar sufriendo igual. no es que te diga que "debes" estar soltera igual pero hará que lo pienses.

Las personas que todo lo ven como un juego

Tanto hombres como mujeres hablan de lo maravilloso que es vivir sin compromiso y jugar con el amor. Por cada hombre que dice: "Dígale un chiste, aunque no sea gracioso", hay una mujer que le dice: "Ríete de sus chistes, incluso si no son graciosos". A estas personas les gusta la compañía pero no ven a futuro no se toman en serio lo que está pasando o podría pasar con alguien que conocieron. No son las mejores personas para aconsejarte en tiempos de crisis.

Personas en relaciones de muchos años

Aquellas que han estado en relaciones felices y saludables por mucho tiempo, ven todo tan positivo que no se enfocan en la realidad. Han olvidado lo que es estar solteros así que puede que no entiendan por qué estás atravesando una crisis existencial amorosa.

