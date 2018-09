Dieta detox: Las claves para depurar el organismo luego de las fiestas

Las Fiestas Patrias son una instancia de celebración con exceso de alcohol y preparaciones ricas en grasas y carbohidratos. Cuando el cuerpo se somete a excesos durante varios días, que no te extrañe ganar un par de kilos extra, sentirte hinchada, manifestar malestar gástrico, somnolencia y que tu metabolismo se lentifique.

No sólo eso. Quienes se salen de la dieta se arriesgan a acumular colesterol, que a la larga puede producir problemas cardiovasculares, entre otras patologías asociadas. ¿Asustada? ¡Tranquila! No todo está perdido. Si no te privaste de nada, si caíste en un atracón de empanadas, choripanes y anticuchos, no desesperes. Una alternativa es depurar tu organismo y así, de paso, eliminar calorías extras.

¡Adiós toxinas, hola cleansing!

Limpiar el cuerpo tras comer mal es muy beneficioso: la digestión se agiliza, se reduce la grasa y además te liberas de sustancias tóxicas. Pero es necesario esclarecer que esta dieta puede mantenerse sólo por un par de días. Máximo una semana.

La nutricionista Katherine Larraguibel y directora de Clínica Dyet, explica sus ventajas. “Al eliminar toxinas, nuestro metabolismo se vuelve más rápido, perdemos peso y grasa. A su vez, comenzamos a sentirnos con ánimo y mejora nuestra piel y pelo”, dice.

El primer paso para iniciar una dieta detox, y erradicar todo lo que no es un aporte para el organismo, es consumir alimentos naturales y evitar las grasas saturadas, los aceites, los alimentos procesados y refinados.

Sumado a esto, Larraguibel sugiere evitar el alcohol, el café, las gaseosas de fantasía, el agua mineral, los pasteles, el pan y las frituras. Al mismo tiempo, incluir frutas, verduras, semillas y cereales integrales, sin dejar de lado las carnes magras, algas, pescados y mariscos.

¿Cómo partir?

La experta sugiere que esta dinámica se puede extender por alrededor de una semana, sin descuidar las proteínas, ya que éstas son claves para generar el efecto saciador. “Se debe preferir todo en su estado natural. Luego de un par de días de detox, lo mejor es prepararse para una dieta saludable rica en nutrientes y minerales”, aconseja.

En caso de haber abusado del alcohol, se recomienda hidratarse con agua, la que se puede alternar con infusiones de hierbas, jengibre o té verde. De esa forma, se recupera el sodio y el potasio que suelen disminuir con la resaca.

La profesional también sugiere fijarse un objetivo realista. “Establezcan una meta a corto plazo: ¿qué quiero?, ¿bajar de peso?, ¿limpiar mi cuerpo?, ¿prepararme para un estilo de vida más saludable?”.

Además, cabe destacar, es fundamental practicar actividad física. Si bien, la mayoría lo asocia a inscribirse en un gimnasio, caminar entre 20 a 30 minutos es un buen comienzo.

Morir de hambre… ¡jamás!

En ningún caso deberías pasar hambre, sino que sólo revisar y mejorar tu alimentación para purificar el organismo.

Una buena alternativa puede ser empezar el día con un batido o smoothie depurador y así obtener una buena fuente de vitaminas y minerales. Además, su preparación es muy sencilla. “La clave es comer cada dos o tres horas para evitar la ansiedad, no descuidar las proteínas, la fibra y consumir diversos alimentos. En la variedad está el éxito”, explica.

