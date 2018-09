4 formas de recuperar a tu pareja si fuiste infiel ¡toma nota!

Muchos han cometido errores y han caído en la tentación de ser infiel. Sin embargo, con el tiempo se arrepienten de haberle hecho daño a la persona que amaban y que no lo merecía.

Son diferentes los motivos que llevan a alguien a ser infiel, no siempre significa que no les importa su pareja, ni tampoco que no la aman.

Por eso, aquí te damos 4 consejos para recuperar a esa persona que le hiciste daño y engañaste:

Se sincero

Tu pareja tendrá preguntas sobre tu desliz y te toca responderlas con sinceridad.

No basta con decirle que no volverá a pasar, quizá necesita saber por qué ocurrió, qué te llevó a buscar a otra persona, cómo se dio la relación y en qué términos están ahora. Si eres abierto al respecto, sabrá que ya no le vas a ocultar nada.

Dale tiempo y espacio

Quizá en un principio tu pareja está demasiado enojada y sentida para darte otra oportunidad, y debes respetar eso.

Solo toma distancia y deja que las cosas se vayan dando, pues si su amor es fuerte podrán superar el problema, pero no será de inmediato.

Sé paciente y ponte en sus zapatos

Recuperar la confianza de alguien a quien traicionamos no es cosa fácil ni rápida. Quizá al principio se muestre incrédulo, inseguro y un poco paranoico, y es normal.

Cualquier cosa que hagas le despertará dudas y más de una vez cuestionará si fue buena idea perdonarte. Pero si esta actitud persiste lo mejor es cortar, porque los celos y reproches los destruirán emocionalmente a ambos.

Conquístala como la primera vez

Cuando eres víctima de infidelidad, tu autoestima queda por los suelos, crees que te engañaron porque no ya no eres atractivo para tu pareja o porque no eres lo suficiente para ella.

No escatimes en recordarle porqué la amas y en decirle que esa infidelidad te enseñó a valorarla más. Eso le ayudará a recuperar la confianza en sí mismo y en ti.

