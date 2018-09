¡Cuidado! Ingerir medicamentos vencidos es muy peligroso para la salud y te decimos la razón

Muchos piensan que los medicamentos pueden servir y hacer efecto aunque ya estén vencidos y los consumen así.

Pero, hay que tener mucho cuidado ya que no es cierto. La fecha de vencimiento es una parte fundamental para decidir si un fármaco es seguro y funcionara según lo previsto. Cuando expira la fecha de caducidad no hay garantías de que el medicamento sea seguro, efectivo y no tóxico.

Desde 1.979, en Estados Unidos fue establecida la obligatoriedad de incluir en el empaque de cualquier medicamento o producto biológico la fecha de expiración, la cual es la fecha que garantiza la potencia y biodisponibilidad del fármaco.

La Food and drugs administration (FDA), organismo encargado de aprobar los medicamentos y productos biológicos para su uso comercial exige por parte del laboratorio fabricante proveer los resultados de pruebas y estudios de peso científico que avalen y apoyen que la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento propuestas sean las correctas.

Ilisa Bernstein, subdirectora de la oficina del cumplimiento en el centro de evaluación de medicamentos de la FDA afirma que "el uso de productos médicos vencidos es arriesgado y posiblemente dañino para la salud".

Así que si eres de los que consume los medicamentos aunque ya estén vencidos, no lo hagas más ya que puede ser peligroso.

