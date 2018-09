¡Duelo de medidas!: 'La flaca' Guerrero y Marie Gisell Carrillo presumen sus abdominales en redes

El ideal de conseguir un cuerpo delgado, músculos tonificados y un abdomen plano y definido es un tentador desafío para cualquier mujer, pero para algunas, esta idea se vuelve un estilo de vida.



Lo es así para la presentadora de televisión y modelo ecuatoriana, María Teresa Guerrero, mejor conocida como 'La flaca guerrero', quien recientemente públicó en sus redes una fotografía para presumir de su delgadez.



"… Ya sé, muchos me dirán: pero que flaca la flaca eso es lo que menos me fijo, no hago deporte por verme bonita, hago esto por ser mejor Atleta, superar mis tiempos y estilo de vida", escribió la también reina de belleza en sus redes sociales