5 mensajes comunes que mandan los hombres y qué significan

Sí, cada cabeza es un mundo, sí. Pero a fuerza de sentarme con mis amigas a sobreanalizar los mensajitos que recibimos en el celular hemos podido detectar algunos patrones. En general los hombres son más directos que nosotras (por eso nunca comprenden que “haz lo que quieras” lleva implícito un “y atente a las consecuencias, infeliz”). Si un chico te gusta y no sabes si está en el mismo canal, interpreta sus mensajes para darte una idea. Tu respuesta dependerá de lo que tú quieras que pase después.

El mensaje del friendzoneo

Ya sé, es difícil aceptarlo, pero es fácil de identificar cuando te están mandando a la temida friendzone. Lo conociste, comienzan a hablar sobre algo gracioso que les pasó o sobre algo que tienen en común pero cuando comienzas a coquetearle, pum! friendzone. Estos mensajes dicen “amiga” o sus equivalentes. El “eres como una hermana” o “como un amigo más” es el beso de la muerte. Ouch.

Qué contestar: Puede que esté mintiendo, es verdad. Algunos hombres son muy prudentes o tímidos. Pero sea o no verdad que no quiere nada contigo, debes de bajarle al coqueteo. Le gustes o no, si continuas después de que puso los frenos lo vas a asustar. Si quieres que sea tu amigo contesta con el mismo tono; si no, NEXT!

El mensajito de buenos días o el cumplido random

Tienes suerte, no te garantizo que seas lo primero en lo que pensó al despertar, pero sí que quiere ser lo primero en lo que pienses tú, y hacerte sonreír. Después de una cita o una noche de pasión es muy buena señal.

Qué contestar: “Buenos días, voy a desayunar a xxxx ¿vienes?” Digo, ¿para qué desaprovechar la oportunidad? Probablemente no pueda alcanzarte para desayunar pero así verá que su mensaje fue recibido, comprendido y aceptado. La mitad del chiste en esta etapa es hacerlo sentirse aceptado. Si el mensaje fue un cumplido contesta “gracias, tú tampoco estás nada mal ;)” Aceptación, aceptación, aceptación.

El “oye, no voy a poder ir”

Si te cancela los planes bajo pretexto de que está enfermo o algo así, lo que tienes que ver es si te propone otra fecha para verse. Oye, también se enferman, no seas dura con él sin saber. Pero si no te pide que pospongan la fecha sí puede ser que te estén dejando plantada.

Qué contestar: “Pobrecillo, ¿quieres que te lleve una sopa o algo?” si de verdad está enfermo es muy probable que sí quiera que lo cuiden. Si no, ahí tienes tu respuesta. En todo caso espera a que él proponga otra cita, si le gustas no va a dejar que una gripe/llanta reventada/fiesta sorpresa de su tía lo detenga.

El monosílabo

Lo odio con todo mi ser, ¿quién no? “Ok”, “sí”, “va” “ya” se siente como que te dan por tu lado. Eso no es una respuesta. Significa que no quiere o puede hablar. Si no puede porque está ocupado, ok, también pasa. Si no quiere, puede que esté enojado y no sea el momento de discutir lo que le pasa.

Qué contestar: por favor no te conviertas en una terrorista del Whatsapp. No exijas una respuesta ni mandes 15 mensajes. “No estás muy comunicativo hoy” es una manera de saber qué sucede, pero no lo presiones. Fíjate en tu pregunta, si requería una respuesta de una sola palabra simplemente la está contestando. Si no, y no te explica que está ocupado, es mala señal.

El booty call

Lo debes saber identificar enseguida. Hay varias fórmulas: “¿No quieres venir a verme (a las dos de la mañana)?” es una invitación más o menos sutil. Una foto sexy lo es menos, pero significa lo mismo. Si el “tengo ganas de verte” llega a deshoras o sin razón (en medio de una conversación sobre la película que fueron a ver, es normal) es un booty call. Quiere sexo, real o virtual, no seas inocente.

Qué contestar: Depende de si tú quieres sexo real o virtual o no. Sí o no. Si quieres una relación seria y hace esto cuando apenas se conocen, quítalo de la lista de candidatos, porque no buscan lo mismo. Si no quieres una o ya tienen ese nivel de intimidad y tú quieres entonces dile que sí. Tú decides, pero no te engañes con lo que esto significa.

