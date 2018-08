Keira, una niña con cáncer terminal que le pide su último deseo a Marvel

Recientemente, la organización benéfica My Shining Star Children ha compartido una publicación a través de su perfil en Twitter informando del caso una niña llamada Keira, quien fue diagnosticada con un cáncer terminal cerebral y los médicos le han dado tres meses y medio de vida.

La joven es una fan del Universo Cinematográfico Marvel, razón por la cual, uno de sus últimos deseos ha sido que Marvel le revele que sucederá en 'Avengers 4', esto debido al fatídico final de 'Avengers: Infinity War'. Lamentablemente, Keira por su enfermedad no podrá disfrutar de dicha cinta, la cual estrena en mayo de 2019. Por esto, la mencionada organización ha decido apoyar a la joven para que Marvel le cumpla su deseo antes de su deceso.

*** URGENT APPEAL***❤️❤️

Keira has been given just 3-6months to live after a 4.5 year fight against brain cancer!!

Her dying wish is to find out what happens in the next INFINITY WAR film. The family have tried everything!

PLEASE RT help make Keira’s dream come true!!! Xx pic.twitter.com/m3TIb0Pasy

— My Shining Star Children’s Cancer Charity 🌟 (@myshiningstaruk) August 21, 2018