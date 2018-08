Descubren la razón por la que lloramos tanto en esta escena de 'Coco'

Estamos seguros que tus ojos no se quedaron secos con 'Coco', el film animado de Pixar que arrasó con todo este años, pero existe una razón para que eso sucediera y se trata del poder la memoria. Durante muchos años, fue Disney la que se caracterizaba por usar el elemento de la repetición, un recurso que nos muestra una y otra vez la misma melodía o la misma letra. Con Disney sucedió en films como 'La sirenita', 'La bella y la bestia' y 'Moana', donde la misma armonía regresaba una y otra vez.

Ahora ha sido Pixar el que ha usado este recurso que termina causando un mar de llanto en la audiencia. Sucede con el tema 'Remember me' que en la primera parte de la película lo escuchamos por primera vez en la voz de Ernesto de la Cruz en tono romántico, más adelante en el film lo escuchamos como una canción de cuna del padre de Coco, Héctor. Ya en este punto nuestra mente se apodera del tema y lo tiene presente, es allí cuando sabemos la verdadera historia de la canción. Ernesto, enojado con Héctor por abandonar su proyecto musical, lo envenenó y le robó esa canción, quitándole la fama que pudo tener.

