Los fans de la princesa 'Tiana' aseguran que Disney le ha cambiado el color de piel

Los fans de la princesa 'Tiana', una creación de Disney, han mostrado su molestia tras su aparición con un color de piel visiblemente más claro, en el nuevo trailer de 'Ralph El Demoledor 2'.

La heroína de `La Princesa y el Sapo´ aparece en el trailer que fue lanzado esta semana junto a otras princesas Disney en una pijamada.

Tiana es la primera princesa afroamericana de Disney en tener una cinta original, siendo interpretada porla actriz Anika Noni Rose.

En el primer trailer que salió al aire de 'Ralph El Demoledor', aparece la princesa con su caracteristica nariz redondeada y sus rizos oscuros en un moño.

Pero según los internautas, el segundo trailer muestra a una Tiana muy diferente a su versión original, con una piel más clara y con importantes cambios en su cabello.

How did Tiana go from looking like a teen Anika Noni Rose to Zendaya?

What makes this all the more infuriating is the fact that previous images from #RalphBreaksTheInternet featured the original dark skinned Tiana. That means that someone at Disney went well out of their way AFTERWARD to redesign Tiana with lighter skin and Eurocentric features… pic.twitter.com/bqrvMmsK7u

— The Cali Nerd (@TheCaliNerd) 9 de agosto de 2018