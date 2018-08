¡De terror! Quería pestañas de supermodelo y perdió las suyas por negligencia

Las mujeres siempre soñamos y deseamos tener unas pestañas largas y perfectas y esta chica tailandesa de 35 años no fue la excepción.

Por lo tanto Benyapa Supap fue a un salón de belleza en Phuket y pagó cerca de 40 dólares para que alargaran sus pestañas y tener unas de supermodelo. Pero, el resultado fue de terror y para nada lo que ella quería y esperaba.

La cosmetóloga que le aplicó las pestañas, usó un pegamento potente de la marca Elephant, el que además tiene acción rápida, y no un pegamento estético, así lo informó The Sun.

De inmediato a la chica se le hincharon los ojos e incluso al parpadear se le pegaban, no podía abrir bien sus ojos.

Con temor, tuvo que correr con otra especialista en belleza con su madre, para que le retiraran dolorosamente el pegamento y todas las pestañas, ¡hasta las naturales!

Thai woman's eyelashes are stuck on with SUPER GLUE

WARNING GRAPHIC CONTENT: Benyapa Supap, 35, visited a beauty salon in Phuket on 10 August, paying 1,500 baht (£35) for 'super model' eyelashes which were stuck on with glue.

https://t.co/ba5jLo0a38

— Healthy News Daily (@eHealthyDaily) August 13, 2018