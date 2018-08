Le confesó a su amigo de la peor manera que su novia le era infiel con quien menos se imaginaba

Enterarse de que tu pareja te es infiel no es nada fácil y menos si con quien te engaña es con tu mejor amigo.

Esto le pasó a este hombre que se tuvo que enterar por su amigo de la peor manera que su mujer le estaba siendo infiel.

Lo peor de todo es que se lo dijo por Whatsapp.

El amigo le confiesa que su esposa le estaba enviado fotos desnuda a otros hombres, algo que el hombre se niega a creer, pero su amigo le dice que tiene pruebas y le envía una foto de su esposa.

El hombre quedó sin palabras y de inmediato su amigo le confiesa que es a él a quien se las envía.

“Tengo esas fotos porque yo soy al que se las envía. Ella siempre me ha buscado y uno es hombre, me entiendes”, le dijo su amigo sin tapujos.

Por supuesto el hombre no reaccionó nada bien y respondió “te voy a matar, esto no se va a quedar así, los dos me van a conocer”.

Y remató diciendo “te voy a buscar para que las pagues. Esta me las van a pagar”.

La conversación se viralizó en las redes y muchos expresaron su solidaridad con el hombre al que le fueron infiel.

