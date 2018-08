Novia en Filipinas caminó hasta el altar en medio de una inundación ¡el amor todo lo puede!

Incluso una fuerte inundación no pudo evitar que Jefferson y Jobel de los Angeles intercambiaran sus votos en Bulacan en Filipinas el sábado.

La novia y sus padres vadearon por el pasillo a través del agua turbia, hasta el novio descalzo que estaba esperando junto al altar.

Muchas zonas de Filipinas han experimentado inundaciones repentinas debido a un monzón del sudoeste agravado por la tormenta tropical Yagi, que provocó fuertes lluvias y vientos feroces en las islas.

This bride waded down a flooded church aisle to marry her groom in the aftermath of a torrential monsoon in the Philippines. https://t.co/d0By84yRtZ pic.twitter.com/sg522mVy5Y

— ABC News (@ABC) August 13, 2018